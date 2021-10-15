英雄联盟手游首个最强王者诞生：居然是辅助璐璐

IT之家 10 月 15 日消息，据微博话题称，英雄联盟手游上线一周，斗鱼主播包揽了 LOL 手游双区首位王者。微信区第一个最强王者玩家 ID 叫：斗鱼 EL、大户，他是个主玩辅助的玩家，国服第一璐璐；QQ 区第一个最强王者玩家 ID 叫：啧啧乐。

英雄联盟手游官网介绍，仙灵女巫璐璐，角色定位是辅助，操作难易度中等。

被动是仙灵伙伴皮克斯，技能 1：闪耀长枪，技能 2：奇思妙想，技能 3：帮忙，皮克斯！大招：狂野生长。

璐璐的主要定位为辅助/法师，她在对线时有着非常强大的保护和消耗能力，团战时的大招还能有效的保护我方 C 位。璐璐虽然没有定身，眩晕这类型硬控技能，但拥有加速、减速、护盾和变形术等多变的能力，能极大的提高队伍的容错率，是非常适合新人玩家适应游戏的一个英雄。

10 月 8 日《英雄联盟手游》官方宣布，不限号不删档测试正式开启。同时，代号“金克丝”限量测试已结束，测试期间的活动亦将同步下线。该版本无法直接升级至不删档不限号测试版本，玩家需卸载代号“金克丝”限量测试客户端并重新下载最新客户端。

英雄联盟手游玩家在升级到 10 级或以上，就可以开启组队排位赛。

IT之家获悉，英雄联盟手游拥有 11 个段位，由低到高分别是：黑铁，青铜，白银，黄金，白金，珀金，翡翠，钻石，大师，宗师，王者。其中，翡翠是新增的段位，高于铂金低于钻石。

在大师段位以下，每个大段位由四个小段组成，黑铁到翡翠段位，每获胜一局会获得一个钻，晋级大段位需要打晋级赛。从钻石及以上段位开始，由五个小段构成，将启动和端游类似的胜点数系统，单局提升/扣除胜点数会根据玩家当局的表现决定。