科学家刚刚打破实验室有史以来最低温度记录：仅比绝对零度高出 38 万亿分之一度

北京时间 10 月 15 日消息，据国外媒体报道，德国一个科学研究团队刚刚打破一项记录，获得实验室最冷温度。这个温度无限接近绝对零度，仅比零下 273.15 摄氏度高出 38 万亿分之一度。

该团队正在研究第五种物质状态，即玻色-爱因斯坦凝聚物 (BEC) 的量子特性，这是一种只存在于超冷条件下的气体衍生物。而在 BEC 阶段，物质本身表现得像一个大原子，因此成为量子物理学家特别感兴趣的课题。

▲ 研究人员比以往任何时候都更接近于实现绝对零度。(图片来源：Shutterstock)

温度是分子间平均平动动能的量度：分子运动越激烈温度就越高，而绝对零度则是所有分子运动停止的临界点，即零下 273.15 摄氏度。接近绝对零度时，物质往往会变得有些不可思议。根据 2017 年发表在《自然物理学》(Nature Physics) 杂志上的一项研究，在接近绝对零度时，光变成了一种可以倒进容器的液体。同年发表在《自然通讯》(Nature Communications) 杂志上的一项研究也显示，过冷氦气在极低的温度下停止运动。

▲ Physical Review Letters 此前期刊封面

在最新实验中，科学家在真空舱内的磁场中捕获了大约由 10 万个气态铷原子组成的原子云，并将真空舱温度冷却到绝对零度之上二十亿分之一摄氏度。但对于想要挑战物理学极限的研究人员来说，这个温度还不够。为获得更低的温度，他们需要模拟深空环境，并最终在德国不来梅大学的微重力研究中心实现这一创举，BEC 下的原子云在 38 万亿分之一开尔文下保持了大约 2 秒钟的时间。这项研究结果被发表在《Physical Review Letters》上。

研究人员表示，理论上，在真正失重的条件下可以保持这种温度长达 17 秒。麻省理工学院的研究人员则称，超低温在未来某天或帮助科学家建造更好的量子计算机。

宇宙中迄今已知最冷的地方是旋镖星云 (Boomerang Nebula)，距离地球约 5000 光年。根据欧洲航天局的数据，该星云的平均温度为零下 272 摄氏度。