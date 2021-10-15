银保监会：鼓励加快开发适合快递员、外卖员等新业态从业人员的商业养老保险产品

IT之家 10 月 15 日消息，据银保监会网站消息，为进一步丰富人身保险产品供给，满足人民群众多样化保险需求，近日，中国银保监会印发了《中国银保监会办公厅关于进一步丰富人身保险产品供给的指导意见》（以下简称《意见》）。

《意见》鼓励支持保险机构积极发挥商业保险补充作用，与基本社会保障制度加强衔接，充分考虑新产业新业态从业人员和各种灵活就业人员工作特点，加快开发适合的商业养老保险产品和各类意外伤害保险产品，提供多元化定制服务。

IT之家了解到，《意见》共十二条，主要包含两方面内容，一是多领域丰富人身保险产品供给，二是有效提升人身保险产品供给能力。

近日，人社部等八部门共同印发《关于维护新就业形态劳动者劳动保障权益的指导意见》。意见就网约配送员、网约车驾驶员、货车司机、互联网营销师等新就业形态劳动者，对其依托的互联网平台提出四点建议。其中包括企业应当对符合确立劳动关系情形的，依法与劳动者订立劳动合同。不完全符合确立劳动关系情形但企业对劳动者进行劳动管理的，指导企业与劳动者订立书面协议，合理确定企业与劳动者的权利义务。此外，意见明确应强化职业伤害保障，以出行、外卖、即时配送、同城货运等行业的平台企业为重点，组织开展平台灵活就业人员职业伤害保障试点，平台企业应当按规定参加。