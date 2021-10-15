3999 元，TP-Link 盛世系列 AX11000 路由器预售：支持 160MHz 频宽，三频万兆级 WiFi6E

IT之家 10 月 15 日消息，感谢IT之家网友 @HNwwa 的线索投递，TP-Link 盛世系列 AX11000 三频 Super Wi-Fi6E 无线路由器现已在京东上架，预售价格为 3999 元。

IT之家了解到，该路由器支持 160MHz 大频宽，配合支持 160MHz 频宽的手机使用，理论信道速度两倍于 80MHz 频宽路由器，还支持 4KQAM 调制方式，峰值速度提高 20%，采用三频 16 流，带机量高达 1536 台。

该路由器拥有一个 Turbo 按键，一个 10G 自定义网口，一个 10G 网口，四个千兆网口，一个 USB3.0 接口，一个“易展”按键。

此外，该路由器支持三频并发，提供三个互不干扰的独立 WiFi 信号，还支持频段自定义功能，可自由将频段设置为“游戏专用频段”。

该路由器采用三频 MESH，三频聚合回程，回程带宽更大、响应更即使、延迟更低，并且信号穿阻能力也更强。

TP-Link 盛世系列 AX11000 路由器目前已上架京东 TP-Link 官方旗舰店，预售价 3999 元，定金 100 元可抵 1100 元，预计将于 10 月 31 日开始发货。