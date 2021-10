NASA 前女宇航员祝福中国女航天员王亚平 ：数十亿女性也借着你的目光看向窗外

IT之家 10 月 15 日消息,据中国国际电视台报道,NASA 前女宇航员凯蒂・科尔曼祝福中国女航天员王亚平:“当你看向窗外的星星,看见我们的地球,别忘了,数十亿女性也借着你的目光看向窗外。”

凯蒂・科尔曼是已退休的美国国家航空航天局 NASA 宇航员。她曾执行过两次航天飞机任务,并在国际空间站生活了 6 个月。

科尔曼表示,太空同样也属于女性。

随着神舟十三号航天员乘组名单公布,她隔空对即将飞向太空的中国女航天员致以祝福:

当你看向窗外的星星,看见我们的地球,别忘了,数十亿女性也借着你的目光看向窗外。

When you look out the window and you see the stars and the Earth, billions of women will be looking out that window with you.