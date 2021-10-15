NASA 前女宇航员祝福中国女航天员王亚平 ：数十亿女性也借着你的目光看向窗外

IT之家 10 月 15 日消息，据中国国际电视台报道，NASA 前女宇航员凯蒂・科尔曼祝福中国女航天员王亚平：“当你看向窗外的星星，看见我们的地球，别忘了，数十亿女性也借着你的目光看向窗外。”

凯蒂・科尔曼是已退休的美国国家航空航天局 NASA 宇航员。她曾执行过两次航天飞机任务，并在国际空间站生活了 6 个月。

科尔曼表示，太空同样也属于女性。

随着神舟十三号航天员乘组名单公布，她隔空对即将飞向太空的中国女航天员致以祝福：

当你看向窗外的星星，看见我们的地球，别忘了，数十亿女性也借着你的目光看向窗外。 When you look out the window and you see the stars and the Earth, billions of women will be looking out that window with you.

IT之家了解到，在 2013 年的神舟十号任务中，我国女航天员王亚平在太空中为地面上的网友授课，全国有 6000 万中小学生在地面课堂上课，成为了大家的共同回忆。

中国载人航天工程办公室宣布，神舟十三号将于北京时间 10 月 16 日 0 点 23 分发射，王亚平将成为我国空间站的首位女航天员。

今日，航天员王亚平在出征太空前发了条朋友圈“出差半年”。