苹果股价连涨两周，投资者不担心 iPhone 因芯片而缺货

10 月 16 日消息，零部件短缺已经影响了整个科技行业的营收预期，就连苹果也未能幸免。然而，股东们对此反应却是购买更多苹果股票。

苹果股价于美国当地时间周五上涨 0.5%，并将迎来六周来表现最好的一周，尽管外界预计，由于供应商限制，该公司今年交付的 iPhone 13 将比原计划减少数百万部。甚至有知情人士称，其缺口总计可能高达 1000 万部。

投资者对这些报道的冷淡反应表明，许多人已经预料到了供应链问题，并确信需求没有消失，只是推迟了而已。摩根士丹利分析师凯蒂・休伯蒂（Katy Huberty）实际上鼓励投资者购买苹果股票。

休伯蒂说，苹果的企业规模和对供应商的重要性意味着，供应短缺将对其竞争对手造成更大打击。她在一份研究报告中写道：“如果连苹果都不能满足近期需求，其竞争对手的缺口可能会更大，从而为苹果市场份额的增长创造机会。”

苹果股价反弹也可能是一个迹象，表明在美国国债收益率飙升引发的大规模抛售之后，该公司以及其他科技巨头的股票正在找到新的锚点。苹果股价已经连续两周上涨，此前该股较 9 月份峰值下跌了 10% 以上。

苹果股价较 10 月 4 日的三个月低点上涨逾 3%。微软、亚马逊和 Alphabet 股价也出现反弹，连续两周上涨。在美国最大的五家科技公司中，只有 Facebook 股价继续下跌。

富达投资 (Fidelity Investments) 全球宏观总监尤利安・蒂默 (Jurrien Timmer) 表示，苹果和 Alphabet 等公司股票特别有吸引力，因为它们的估值相对于收入增长预期来说更为合理。

蒂默在接受采访时说：“我认为这些公司的增长潜力依然被低估，它们创造了大量的收入，拥有大量的自由现金流，而且市盈率低于 9 月初的 28 倍，也低于纳斯达克 100 指数 28 倍的平均值。苹果将于 10 月 28 日公布第四财季财报，预计利润将超过 200 亿美元，比去年同期增长 60%。

美国当地时间 18 日，苹果预计将公布其 MacBook Pro 笔记本电脑五年来的首次重新设计更新。新款笔记本电脑将是首批采用苹果自主设计处理器取代英特尔芯片的高端 MacBook Pro。

韦德布什证券公司分析师丹尼尔・艾夫斯 (Daniel Ives) 表示，苹果发布新产品的事实表明，该公司有信心在假日购物季之前向客户交付这些产品。