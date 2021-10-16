美股收高，特斯拉上涨 3%，小鹏汽车大涨 8.63%，高途跌逾 9%

北京时间 10 月 16 日消息，美国 9 月零售数据意外强劲，高盛业绩超过预期，拉动美股收涨。本周道指、纳指和标普指数分别累计上涨 1.58%、2.18% 和 1.82%。截至收盘，道指涨 382.2 点，涨幅为 1.09%，报收 35294.76 点；标普 500 指数涨 33.11 点，涨幅为 0.75%，报收 4471.37 点；纳指涨 73.91 点，涨幅为 0.5%，报收 14897.34 点。

美国主要科技巨头多数上涨：

▲ 美国主要科技巨头

中国主要科技股多数上涨：

▲ 中国主要科技股

中概股股价

上涨的其他中概股包括：

▲ 上涨的其他中概股

下跌的公司包括：

▲ 下跌的其他中概股

▲ 消费支出增长疲软 分析师将阿里巴巴利润预期下调 5%

阿里巴巴将于 2011 年 11 月 5 日发布第二财季财报。彭博社汇编的数据显示，过去 3 周，华尔街分析师将对阿里巴巴利润预期下调近 5% 至自 2020 年 7 月份以来的最低水平，原因是消费支出增长疲软。

投资公司大和资本市场（Daiwa Capital Markets）表示，阿里巴巴将迎来“最有挑战的季度之一”，最近下调了业绩预期。截至星期一的过去 4 个交易日，阿里巴巴港股股价比历史低点累计反弹 24%，但由于市场担忧消费支出增长疲软，阿里巴巴股价失去反弹动力。

今天常规交易中阿里巴巴股价上涨 1.22 美元，涨幅为 0.73%，报收于 168 美元，盘中一度摸高 169.8 美元，涨幅达到 1.8%。

▲ 富途回应媒体报道：始终将数据保护工作放在首位

富途昨天发布公告称，留意到媒体有关质疑包括公司在内的部分互联网券商，是否有能力根据《个人信息保护法》处理中国投资者跨境股票交易个人数据的报道。针对这些媒体报道，富途重申，APP 专项治理工作组 2019 年 7 月提出整改意见后，公司随即与工作组取得联系，并根据要求于 2019 年 8 月 2 日前完成了各项整改工作。

富途还强调，自成立以来，公司始终将个人信息和数据保护工作放在首位。富途还一直严格遵守相关法律法规，定期自查，确保合规。

今天常规交易中富途控股下跌 10.08 美元，跌幅为 13.66%，报收于 63.73 美元。盘后交易中富途控股一度跌 1.19 美元，跌幅达到 1.87%。

美国/国外科技股

上涨的其他国外科技股包括：

▲ 上涨的其他国外科技股

下跌的公司包括：

▲ 下跌的其他国外科技股

▲ Jefferies 预期奥斯汀柏林工厂将使特斯拉产量增加 25 万辆

投资公司 Jefferies 分析师菲利普・霍乔斯（Philippe Houchois）维持对特斯拉股票的“买进”评级，并将目标股价由 850 美元上调至 950 美元。受此消息影响，常规交易中特斯拉涨 24.71 美元，涨幅为 3.02%，报收于 843.03 美元。

霍乔斯在投资报告中写道，奥斯汀和柏林工厂产量每周将达到 5000 至 10000 辆，年产能至少将增加 50 万辆，明年产量将实际增加 20 万至 25 万辆。根据第三季度产量，上海工厂年化产量达到 53 万辆，超过产能。虽然总产量的 20% 需要跨洲运输，特斯拉交付量仍略微超过产量。

Jefferies 将 2022-23 年营收预期上调 6%，息税前利润预期上调 9%-7%。霍乔斯还将自由现金流预期上调 7% 至 4%。Jefferies 预期第三季度特斯拉总营收和汽车业务营收分别为 145 亿和 125 亿美元，汽车平均售价为 4.9 万美元，汽车毛利率为 26.1%。

▲ 市场对 iPhone 13 减产消息不以为然 本周表现六周来最佳

尽管多家媒体都报道称苹果 iPhone 13 产量将因零部件供应紧张比原计划减少多达 1000 万部，但投资者似乎对此不以为然。今天常规交易中苹果股票上涨 1.08 美元，涨幅为 0.75%，报收于 144.84 美元，本周表现创六周来最好。

投资者对这一消息的反应表明，他们已经预期到供应链问题，iPhone 13 销售只是跳票，而非流失。摩根士丹利分析师卡蒂・休伯蒂 (Katy Huberty) 甚至鼓励投资者买进苹果股票，称苹果规模及其对供应商的重要性，意味着它在采购零部件方面比对手更有优势。

目前苹果市盈率为 26 倍，低于 9 月初的 28 倍和纳斯达克 100 指数成分股 28 倍的平均市盈率。华尔街预期苹果第四财季利润将超过 200 亿美元，比上年同期增长 60%。下周发布新产品，表明苹果相信自己有能力在圣诞销售季前发售产品。