神舟十三号完美升空：实现多个“首次”，并与月亮“共舞”

距离地面约 400 公里的天宫空间站，已迎来来自中国的第二批造访者。

北京时间 10 月 16 日 0 时 23 分 53 秒，在酒泉卫星发射中心 921 的工位上，长征二号 F 遥十三运载火箭正式点火升空。此次长征二号 F 遥十三运载火箭发射的主要任务，是将神舟十三号载人飞船及其中的三名航天员送至天宫空间站。

▲ 火箭逃生塔

▲ 长征二号 F 遥十三运载火箭成功发射

▲ 伴月

此次的飞行乘组由翟志刚、王亚平、叶光富组成，其中翟志刚担任指令长，三名航天员共同担负空间站阶段的第二次载人飞行任务。

在火箭升空的 582 秒后，神舟十三号载人飞船顺利进入预定轨道。

随后的六个小时内，载人飞船进行多次机动变轨。当载人飞船靠近空间站时，将采用自主快速交会对接模式，神舟十三号载人飞船与天和核心舱径向端口进行对接，最终与天和核心舱及天舟二号、天舟三号货运飞船形成组合体。

清晨 6 时 55 分，神舟十三号成功完成与空间站天和核心舱节点舱的径向交会对接。

▲ 径向交会对接示意图

三名航天员顺利进入天宫空间站，在随后的半年内，他们将肩负验证中国空间站建造相关技术的重任，为我国空间站后续建造及运营任务奠定基础。

▲ 飞船太阳翼展开示意图

值得注意的是，本次载人航天飞行任务为中国空间站关键技术验证阶段的收官之战。

而这，也意味着三名航天员此次的任务更具特殊性、挑战性。

太空征程的新起点



本次载人航天飞行任务特殊性在于，创下多个首次。

在载人飞船与空间站对接时，其采用自主快速交会对接的方式，首次径向停靠空间站。

任务执行中，首次进入中国空间站并首位出舱的女航天员王亚平将与另外两名男性航天员实现中国航天员首次在轨驻留 6 个月，完成中国男女航天员首次出舱。

更为重要的是，三名航天员将在神舟十二号任务的基础上，进一步开展更多的空间科学实验与技术试验。

升空前两天的 10 月 14 日，中国载人航天工程新闻发言人、中国载人航天工程办公室副主任林西强曾在神舟十三号载人飞行任务新闻发布会表示，神舟十三号载人飞行任务主要有五大目的，分别为：

一是开展机械臂辅助舱段转位、手控遥操作等空间站组装建造关键技术试验；

二是进行 2-3 次出舱活动，安装大小机械臂双臂组合转接件及悬挂装置，为后续空间站建造任务作准备；

三是进一步验证航天员在轨驻留 6 个月的健康、生活和工作保障技术；

四是进行航天医学、微重力物理领域等科学技术试验与应用，开展多样化科普教育活动；

五是全面考核工程各系统执行空间站任务的功能性能，以及系统间的匹配性。

他表示，航天员在完成对空间站关键技术验证阶段各项任务完成情况全面评估后，中国载人航天工程将转入空间站建造阶段。

根据公开资料显示，空间站建造阶段规划将实施 6 次飞行任务。

首先将天舟四号货运飞船发射，为天宫空间站运送补给物资，为下一步的神舟十四号载人飞行任务准备。

神舟十四号成功升空后，将在其轨驻留期间先后发射问天实验舱和梦天实验舱，与天和核心舱对接，并进行舱段转位。预计在在 2022 年底前完成空间站三舱组合体建造。

空间站三舱组合体建造完毕后，将实施天舟五号货运补给和神舟十五号载人飞行任务，其中神舟十五号乘组将与神舟十四号乘组进行在轨轮换。空间站状态完成全面评估后，将进入空间站应用与发展阶段。

此后，我国将择机发射巡天空间望远镜，与空间站共轨长期独立飞行，开展巡天观测，短期停靠空间站进行补给和维护升级。

目前，翟志刚、王亚平、叶光富已顺利进驻中国空间站，为下一步任务执行作准备。

新太空出差三人组

神舟十三号飞行乘组的 3 名航天员分别为翟志刚、王亚平、叶光富，其中翟志刚和王亚平曾分别执行神舟七号和神舟十号任务，叶光富为首次飞行。

▲ 翟志刚（图中）、王亚平（图右）、叶光富（图左）

今年 55 岁的翟志刚现为中国人民解放军航天员大队特级航天员，专业技术少将军衔。

1998 年 1 月，翟志刚入选我国首批航天员，在 2003 年 9 月入选神舟五号飞行任务备份航天员。

2008 年 9 月，翟志刚执行神舟七号飞行任务并担任指令长。

十一年后的 2019 年 12 月，翟志刚入选神舟十三号飞行任务乘组并担任指令长。

王亚平今年 41 岁，于 2010 年 5 月，入选我国第二批航天员，于 2013 年 6 月执行神舟十号飞行任务。

在神舟十号的飞行任务中，她曾在天宫一号上进行首次太空授课。

而这一次的神舟十三号载人飞行任务，她也已准备科普教育内容。至于具体内容，她表示保密，并称：“相信一定会给孩子们带来惊喜”。

今年 41 岁的叶光富于 2010 年入选二级航天员，其为大校军衔。

本次为叶光富首次执行载人飞行任务，此前他曾与来自美国、俄罗斯、西班牙、日本的 5 名航天员共同参加了欧洲空间局组织的为期 15 天的洞穴训练，他为首次参加国际性航天员训练任务的中国航天员。

2019 年 12 月，叶光富入选神舟十三号飞行任务乘组。

从 2003 年 10 月的神舟五号载人飞船进入太空，杨利伟成为中国第一位进入太空的宇航员，在太空停留不足 24 小时，到 2021 年 10 月三名宇航员即将在中国空间站驻留 6 个月。18 年的时光，中国航天人合力将中国太空梦化为现实，并不断实现突破性进展，背后是无数台前幕后人员的共同支撑。

常常被人忽略的是，我国于 1992 年 9 月 21 日正式立项载人航天工程“三步走”发展战略，并在 1999 年到 2002 年间，成功发射神舟一号、二号、三号、四号飞船。

目前，中国航天员进入太空的人数达到 17 人次，未来这一数字将持续增加。如今“三步走”的最后一阶段 —— 建造空间站，解决有较大规模的、长期有人照料的空间应用，也已经进入规划实施期间。

新的航天飞行任务已拟定，中国航天的新梦想也正在开启。