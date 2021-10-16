王小川正式告别搜狗，未来 20 年将进入医疗健康领域

10 月 16 日消息，10 月 15 日，搜狗 CEO 王小川发表内部邮件宣布卸任搜狗 CEO，与搜狗正式告别。“根据 383 天前的约定，今天是我卸任搜狗 CEO 的日子。从今天开始，搜狗融入腾讯大家庭，为社会创造新的价值。”

对于未来去向，王小川透露，从 2000 年 9 月 1 日开始，与搜狐、搜狗并肩作战，度过了圆满的 21 年。“往后二十年，希望为生命科学和医学的发展尽一份力。”

王小川将进入医疗健康领域，此前已多次传出风声。之前曝光的公司注册信息也显示他对此早有布局。公开信息显示，王小川今年 3 月和 7 月分别成立了新公司北京伍季科技有限公司与北京五季健康咨询有限公司，经营范围涉及健康咨询和医疗器械销售等。8 月其持股公司北京五季健康咨询有限公司又成立医疗科技合伙企业，海南百方医疗科技合伙企业。

今年以来，王小川共在公司筹建上投入 1200 万人民币。

不仅如此，搜狗王小川筹备多月的人工智能与中医药结合的创业项目正在搭建过程中，多家投资机构抛出绣球，看好该项目未来以及包括王小川在内的技术研发团队。在创投市场优质项目紧缺的当下，王小川属于挑选方。

为了这场早有预期的离开，王小川也做好了思想准备。

从去年得知公司收购后，他便再以生命视角思考一个公司的竞争力和竞争位置。这位毕业于清华大学计算机科学与技术的理工生老板，在多次访谈中都毫不掩饰自己的乐观态度。他表示出，生命本身就需要外部事情验证，就像读经典著作一样，一方面要体会它固定的结构思维，另一方面要重塑自己已经知道的事情，这是非常自虐又快乐的过程。

王小川为何在今年看中 AI + 中医药？

“创业者”王小川如何将人工智能与医疗健康相结合? 仅用情怀解释王小川的商业瞻望，似乎并不能透彻地向公众解释这场早有企划的创业项目。

王小川的卸任，不仅意味着搜狗这家企业人走茶凉，同时也是意味着，王小川并不想寄人篱下，马化腾最终也没有等来王小川。

搜狗在互联网江湖中的地位，早随着移动互联网时代的发展，而逐步偏离舞台中央。要知道在古早互联网，搜狗一直被业内视为第二梯队的领头羊。

现今，互联网第二梯队的市值门槛已然攀升至 500 亿美金，搜狗退市前整体作价仅为 35 亿美金。对于腾讯而言，搜狗虽然是个不错的优质资产，但在并入之后的现在，也给不了过高的权重，只是将搜狗的主要业务整合给 PCG 事业群。

亦在同天，腾讯成立信息平台与服务线，负责人为腾讯公司副总裁殷宇，后者向 PCG 总裁任宇昕汇报。换句话说，王小川如果不离开，即便他成为腾讯这块业务的负责人，对应的职位即腾讯副总裁，需要向任宇昕汇报。

这显然，不能匹配王小川的江湖辈分。

在内部信中，王小川特别提到了这三个数字，腾讯收购搜狗的“383 天”、担任搜狗 CEO 的“4083 天”、从硕士第一天开学起跟随搜狐的“7714 天”。从选择创业这条道路至今，王小川并未想做一名跟随者，如今能“净身出户“的王小川，成为一位名副其实的“黄金单身汉”。

用他自己的话说，未来，搜狗将融入腾讯大家庭，将是向新出发，而他自己，会将这 21 年的喜悦、荣耀、曲折、遗憾定格，走向新的生命旅程。

此时王小川选择医学健康，或许并未设想那么长远，名下的三家公司的经营范围已经透露，王小川打算在数字化辅助诊断做起。搜狗的核心技术是输入法之上的自然语言处理技术、知识图谱技术、语音语义技术，这些 AI 技术不仅可以帮助腾讯做好信息流，个性化内容平台，个性化广告，包括看一看、短视频等等，也将在帮助王小川在创业的路上开个好头。

但为何又看中中医药学，这个更加细分的赛道机会在哪？

在此前王小川分析人工智能时，提到未来 AI 将争夺重点将是具体场景。他认为，在今天有效的技术里面，人工智能还不能走向通用型，只能解决一个具体的点。因此，他指出，人工智能时代不是讲究信息是否平等，而是机器能够比人更有效地学习。人有很大的学习成本，但是让机器去学习一件事情，能够在一周内就学会。在这种情况下，人工智能的识别、生成和决策分别带来的是效率的提升和人机交互的转变，这是未来两个可以在产品产生影响的方向。

其中一个优势提升效率，便是王小川看中的商业能力：利用 AI 的能力在医疗甚至一些智能硬件领域，让机器能够取代人工。

目前在中医药的赛道上，首先存在的是大量的非标准化问题，单从医学样本标签问题上看，虽然中医也依赖检查，但是大部分情况下，中医不像西医有明确的检查指标，所以很多改善、好转都是主观性质的。如果人工智能通过数据驱动建立中医辅助诊断系统，中医理论或许能以规则示人，变成大众能够理解的产出。

现阶段，AI 依托知识图谱、智能硬件、大数据等超越传统医疗信息化的新技术，如果考虑一套中医的医案和挂号系统，解决数据标准化问题，将是人工智能走出的第一步；其次则是和药理学相结合，在疾病筛查、慢病管理、健康管理等领域显示出潜力；第三步是利用深度学习大规模训练模型模拟中医上关于五运六气、疾病传播方面的研究，厘清现有中医药理论中的灰色地带。

那时，应该更加符合王小川思考的“做一件事情是不需要去做选择的，只要你做得足够好。但是在一些没有大家共有标准的地方，需要依靠你发现自己内心的真实的喜欢或者需求去做取舍。”

技术大佬纷纷走向生命科学？

在王小川之前，中国互联玩发大佬纷纷加入生命科学领域。前有李彦宏创立百图生科，后有张一鸣世界三地招兵买马，招揽医学生物人才。如果再往前看，马化腾、傅盛、陈天桥等一众互联网一线创业者都是生物学思维的痴迷者和坚定实践者，顶级投资大佬丁健、沈南鹏、张磊等也直言自己钟爱生命科学。

今年 3 月 17 日，拼多多董事长黄峥辞任，称自己将更多结合个人终身兴趣，致力于食品科学和生命科学领域的研究。

去年 9 月，李彦宏成立了一家生物计算公司 —— 百图生科，并将它提到了前所未有的战略高度。在此之前，李彦宏说到，“早在 20 年前，我就对生命科学感兴趣，尤其对生物信息学感兴趣。当我在华尔街做一名程序员时，还去申请了 Merck（默克集团）一个研究小组的工作，它也给了我一个 offer。”

张一鸣在考入南开大学时，报的就是生物专业，只是后来被调剂了。在 2019 年与清华经管学院院长钱颖一的对话中，他又再次详述自己对于生物学的“痴迷”：“生物从细胞到生态，物种丰富多样，但背后的规律却非常简洁优雅，这对于你设计系统或者看待企业经济系统，都会有很多可类比的地方。”

今年，张一鸣 38 岁（83 年）、黄峥 41 岁（80 年），王小川 43 岁（78 年），马化腾 50 岁（71 年）、李彦宏 53 岁（68 年）。在新的时机下，这群商业大佬或扩疆占地，或收拾河山，将自己对于规则的崇拜写进社会现实和人生新岁。他们知道如果想改变就必须迅速采取行动，同时，重建版图的内在需求和现有稳定的生活状态产生了矛盾，也为他们带来了一定程度上的思想蜕变。或许这群科技极客的中年时代，正在变得温存和包容。

未来王小川们能做成什么，等待我们去验证吧。