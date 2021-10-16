需求不振，标准型 MLCC 市场价格跌至冰点

今年以来，各类芯片的缺货消息不断冲击电子信息行业，众多行业面临“停工停产”的问题，但相较于芯片价格暴涨，交期一再延长，被动元器件市场却是另一幅景象，特别是标准型 MLCC，市场供过于求的情况尤为严重。

需求疲软，标准型 MLCC 市场价格大跌

事实上，自 2017 年标准型 MLCC 价格暴涨后就进入了去库存的阶段，2020 年初和 2021 年初，在上游厂商控制出货，业内看好 5G 建设、智能手机发展带动需求的情况下，市场出现短暂回暖，代理分销商、下游工厂纷纷囤货，MLCC 价格在短时间内出现较大涨幅。

不过，好景不长，作为 MLCC 的需求方，智能手机、电动汽车、5G 建设等需求都不如预期，代理分销商、下游工厂开始去库存，缺货涨价的“面纱”被无情揭开，MLCC 的市场价也只能重回降价模式。

据业内人士称，今年以来，以手机、PC 为代表的消费电子市场需求放缓，同时下游厂商缺芯严重，工厂无法顺利运行。即使芯片到位，价格也过高，工厂并不愿意接单，导致大批 MLCC 订单被取消，整体 MLCC 的需求被抑制，特别是三季度以来，标准型 MLCC 产品价格下滑非常严重。

集微网了解到，目前整个行业对 MLCC 的行情并不看好。多数 MLCC 分销商都是高成本买进，却只能低价卖出，被割“韭菜”。所以，目前分销商和下游工厂一般只保持一个月左右的库存量，并不愿意备货。

在市场价格被 MLCC 原厂所左右的同时，原厂的出厂价也会被市场所扰。

原厂价格相对稳定，但价格战或将出现

集微网从某 MLCC 代理商了解到，作为标准型 MLCC 的主力供应商，国巨曾在今年 3 月份将 MLCC 的出厂价调涨 15%，但其他 MLCC 供应商并未跟随，面对需求并不旺盛的市场，以及采取不涨价抢占市场的竞争对手，国巨又在今年 9 月份将价格调回，以获得更多订单。

这一消息在国巨参加券商论坛时也得到了确认，国巨表示，今年上半年针对大中华区代理商调涨 10-15%，9 月的策略性降价将价格调回，为公司主动营销策略，适用大中华区经销客户一般型的 MLCC、芯片电阻，调整后的报价接近同业，并非杀价竞争，在大型的产能出海口如全球经销商、OEM／EMS 客户方面，价格维持稳定，预期明年上半年价格可望保持稳健。

从原厂的角度来看，价格战确实并未出现。业内人士称，2021 年以来，除国巨对出厂价略有调整外，其他厂商并未作出调整，预计后续整体价格也将保持相对稳定。

不过，这一观点并未在行业内达成共识。另一名业内人士称，目前，标准型 MLCC 产品在市场上已经到达冰点，部分 0402、0201 小尺寸和 104K 以下的低容值产品，在市场上的价格已经比原厂的出厂价还低，但即使是价格大幅下滑，订单量也未能恢复。

除市场价格跌至冰点外，近年来，在标准型 MLCC 领域，包括三星、国巨、华新科等韩企和台企都有进行扩产，而风华、三环、宇阳、微容等国内企业的产能更是成倍增长，现阶段，部分厂商的产能已经开出，即将大量涌向市场，若市场需求未能顺利恢复，价格战或将一触即发。

日系品牌价格坚挺，但整体市场供过于求

虽然整体 MLCC 市场均处于供过于求的状态，但相对于标准型 MLCC 产品，被日本厂商把控的高端 MLCC 产品价格显得较为坚挺。

某日系品牌代理商透露，目前，车用、高容值、大尺寸、小尺寸等特殊物料整体市场需求并不旺盛，但该类产品价值高，公司代理的品牌价格稳定，部分高容值的价格还有上调，市场情况相对较好。

据了解，日系品牌专注于小型化、高容值、车用等高附加值领域，产品技术壁垒和客户认可度较高。同时，日系品牌厂商在马来西亚、菲律宾等东南亚地区设有工厂，而在疫情的影响下，包括村田、太阳诱电等 MLCC 大厂都出现停工停产的情况，产能受限较为严重。

上述代理商进一步指出，由于特殊物料定制化程度较高，绝大部分都需要向厂家订货，交期已经拉长至 6 个月左右。

不过，由于标准品市场竞争较为激烈，现阶段包括三星、国巨、华新科等厂商都在加码特殊物料领域，而国产头部 MLCC 品牌厂商也投入大量资源进行布局，部分品牌的特殊物料产品价格也出现较大幅度下滑。

据某代理商表示，自三季度以来，由于三星高容值 MLCC 产品市场到货较多，下游需求较弱，市场价就出现了 20% 至 40% 的下滑。

其实早在今年 7 月，村田制作所社长中岛规巨接受日刊工业新闻专访时就曾表示，现在因为半导体全球短缺，许多客户都在大幅调高 MLCC 的库存水平，预期下半年市场库存足够后，MLCC 价格可能下降。