和 Win10 有不同，微软 Win11 快捷键大全

除了全新的外观以外，Win11 在很多细节上也做出了调整。为了匹配新增加的功能模块，Win11 的快捷键和 Win10 相比有了不同。接下来我们将对新版快捷键做一次汇总，看一看你都用过几个。

1. Win+A 打开快速设置面板

快速设置面板是 Win11 新增加的一个模块，可以完成一些常用功能（如 WIFI、飞行模式、投影、夜间模式、亮度、音量等）的快速启闭。Win+A 是这项功能的快捷键，按下后可以一键呼出这个面板。

2. Win+B 快速跳转系统托盘

Win+B 是系统托盘快捷键，按下后焦点会移至托盘，击打回车后就能直接看到托盘图标。

3. Win+C 打开 Microsoft Teams

Microsoft Teams 同样也是 Win11 中新增加的组件，发布会上微软曾用它演示即时通讯。Win+C 是这款组件的快捷键，无论任务栏上是否显示，都可以用它一键调出 Microsoft Teams。

值得一提的是，在 Win10 中 Win+C 曾经是 Cortana（小娜）的快捷键。这一次 Win11 直接将其取消，或许也和 Cortana 一直表现不佳有关。

4. Win+D 快速显示桌面

工作中想要临时查看桌面内容，可以使用快捷键 Win+D，这是一个窗口最小化/恢复的切换键。按一下所有窗口最小化，再按一下窗口恢复，功能上类似于任务栏右侧的“显示桌面”。

5. Win+E 打开资源管理器

Win+E 是 Windows 的经典快捷键，很多 Windows 版本都支持，最大作用是在 Win11 中快速调出资源管理器。特别是当前台程序较多时，这项功能会显得特别高效。

6. Win+F 一键提交反馈

Win+F 是 Win11 的一键反馈键，按下后，会自动打开“反馈中心”里的“输入反馈”。功能上，与 Win10 版 Win+F 基本一致，但风格更匹配 Win11 系统。

7. Win+G 启动 Xbox Game Bar

Xbox Game Bar 是专为游戏玩家打造的一组小工具集合，内置有性能监测、多声道控制、截图录屏、资源管理、一键分享等多组模块。和 Win10 版相比，Win11 的 Xbox Game Bar 增加一个看点，那就是对 AutoHDR 的技术支持（也是 Win11 的一项压轴功能了）。Win+G 是这项功能的快捷键，呼出效果如下图所示。

8. Win+H 语音听写

Win+H 是 Win11 的语音听写键，这项功能早在 Win10 时代便已出现，但 Win11 在整体识别率及标点匹配方面更出色！

9. Win+I 打开设置

Win11 对设置面板进行了重组，无论分类逻辑还是查找使用，均比旧版有所提升。Win+I 是该面板的快捷按键，尤其当左右手同时操作时，效率要比单纯使用鼠标更高。

10. Win+K 投屏到其他设备

Win+K 是 Win11 的投屏快捷键，可以将桌面直接投射到支持 Miracast 的电视或投影仪上。Win11 支持有线无线两种连接方式，特别是在会议现场，能够提供非常方便的桌面展示效果。

11. Win+L 锁屏

Win+L 大家应该非常熟悉了，和 Win10 版相比，Win11 的锁屏界面更简洁，看上去更像是手机的设计风格。功能则与旧版差不多，同样也支持信息的锁屏展示。

12. Win+M 窗口最小化

和 Win+D 一样，Win+M 也能将已打开的窗口最小化。不同的是，Win+D 可以实现窗口的最小化与还原，而 Win+M 只有最小化一项。此外，Win+D 可以通吃所有窗口，而 Win+M 对于某些特殊的对话框（比如“运行”）是不起作用的。

13. Win+N 打开通知面板/月历面板

Win+N 的作用是调出通知面板，由于 Win11 将月历与通知面板合在了一起，因此它的另一项功能，就是 —— 打开月历。

14. Win+P 修改投影模式

当电脑成功与外接显示器或投影仪连接后，即可按下 Win+P 修改投影模式。Win11 总共提供了三种投影样式，分别是“复制”（和电脑显示同步）、“扩展”（将第二台设备当作扩展显示器）和“仅第二屏幕”（仅在第二台设备上显示）。对于办公或游戏用户来说，这是一项经常会用到的功能。

15. Win+Q/Win+S 一键搜索

Win+Q 是 Win11 的一键搜索键，点击后会打开 Win11 的搜索栏。与之对应的还有一个 Win+S，两者功能完全一致。

16. Win+R 运行

Win+R 也是 Win11 里的经典快捷键，功能是调出“运行”对话框，主要用来打开那些不常用的系统功能。不多说了，大神手中 YYDS！

17. Win+T 查看已打开程序缩略图

Win+T 是 Win10 上流传下来的一项功能，按下快捷键后，Win11 会依次展开任务栏上所有已打开软件的缩略图，方便我们查看各程序的实时运行情况。

18. Win+V 打开云剪贴板

“云剪贴板”同样也是 Win10 里的经典模块，在 A 机上复制好的内容，可以在 B 机直接粘贴（需要登录同一个微软账号）。Win11 在此前基础上又增加了两个细节，分别是面板自由拖拽，以及国内用户非常喜欢的 Gif 动画。

19. Win+W 呼出资讯与兴趣栏

“资讯与兴趣栏”是 Win11 里又一项新增功能，类似于手机中的“负一屏”，可以提供桌面端新闻以及轻量化的办公应用。Win+W 是这项功能的快捷键，按下后可以直接呼出资讯与兴趣栏。

20. Win+X 呼出简易开始菜单

Win+X 是 Win11 里的菜单快捷键，按下后可以唤出一组包括 Windows 终端、磁盘管理、系统、任务管理器在内的系统级命令。特别是当 Win11 取消任务栏右键菜单后，这项功能正好可以弥补这一短板。

21. Win+Z 打开窗口布局

Win11 的窗口管理功能有了很大提升，一个最明显变化就是在一些超宽屏显示器（带鱼屏）上，将呈现左/中/右三栏窗口排列。此外它还新增了一个布局面板，以方便触屏用户手指操作。和其他新功能一样，Win11 也为它增加了一个快捷键，按下 Win+Z 后，即可快速完成窗口部署。

22. Win + 空格 切换输入法

在装有多款输入法的系统之中，Win + 空格可以快速完成输入法切换。

23. Win + 光标键 窗口排版

除了新增加的布局面板，Win11 还提供了另一种窗口排列方式，这就是 ——Win + 光标键。目前借助 Win 键 +→/↑/←/↓，可以实现左/右/左上/左下/右上/右下/全屏/最小化/上半屏九种组合，能够更快速地完成窗口布局。

24. Win+TAB 虚拟桌面切换

Win11 的虚拟桌面增加了窗口移动（Alt+Shift+←/→）、重命名、独立壁纸三项新功能，外观颜值也要比 Win10 版更高一些。Win+TAB 除了拥有基本的窗口管理功能外，还增加了新建桌面、桌面总览、桌面排序三项子功能，甚至你还可以用它将窗口转移至其他桌面。

25. Win+Ctrl+D 新建虚拟桌面

除了使用 Win+D 以外，Win11 还为我们提供了另一种建立虚拟桌面的方法，这就是 ——Win+Ctrl+D。和前者不同，Win+Ctrl+D 并不会显示总览页面，而是直接跳转到新添加的虚拟桌面中。因此我们也经常用它，作为保护个人隐私的一个手段。

26. Win+Prtscn 一键截屏

Win+PrtScn 是 Win11 里的一键截屏键，按下快捷键后，屏幕会首先闪一下，接下来在“此电脑-图片-屏幕截图”文件夹，就会出现一张刚刚截好的图片文件。和传统的 QQ 或微信截图相比，Win11 的这个操作显然更加高效。

27. Win+Shift+S 专业屏幕

Win+Prtscn 虽然方便，却只能实现全屏截图，要想截取一些特殊形状就要借助这个 Win+Shift+S 了。和 Win+Prtscn 相比，Win+Shift+S 的功能更加全面，除了全屏截图外，还内置有窗口截图、区域截图、自由截图、延迟截图（需在编辑器内选择）四种特殊截图模式。此外它还自带了一个简易编辑器，可以对截好的图片快速标注、测量与裁剪。

28. Win+Home 最小化非活动窗口

打开窗口过多，会严重影响前端的工作效率，这时 Win+Home 就能派上用场了。Win+Home 是非活动窗口最小化键，类似于鼠标里的“窗口摇动”。和窗口摇动一样，除了能将所有窗口（当前窗口除外）一键最小化外，再次按下 Win+Home，也能将已经最小化的窗口复原。

写在最后

以上就是 Win11 涉及到的所有快捷键，与 Win10 相比，Win11 的快捷键有了很多变化。那么在日常工作中，你是否也会经常使用这些快捷键呢？欢迎在下方给我们留言吧！