我国科学家在地震红外遥感等方面取得进展：为地震预测业务化提供原始模型

IT之家 10 月 16 日消息，据中国科学院官网，近日，中国科学院空天信息创新研究院遥感卫星应用国家工程实验室研究员孟庆岩团队在地震红外遥感、地震热异常前兆研究方面取得进展。

据报道，随着卫星遥感技术发展，人们开始利用热红外遥感观测数据及其反演参量对地震前后的热变化进行检测与分析，并在大量地震中发现了震前热红外或地温异常升高现象。

近期，空天院的最新研究为热异常的存在性提出了新的强有力的统计证据。研究者利用美国国家海洋和大气管理局（NOAA）提供的长波辐射数据，对中国大陆地区的热异常与近 6000 个的四级以上地震，开展了为期 11 年的长时间统计研究。

研究证明，地震热异常与四级以上地震存在显著的时空相关性。研究新提出的“加热核过滤器”（heating core）可有效剔除非震热异常影响，提高地震热异常信噪比。该研究成果为基于前兆的地震预测业务化提供了原始模型，在基于历史地震数据的模拟预测实验中，模型取得了较好的预测结果，具有良好的业务化前景，有助于突破前兆研究的技术与方法瓶颈，并推动地震前兆研究的发展。

IT之家了解到，该项研究工作得到国家重点研发计划“基于地壳形变场、温度场、流体场耦合的地震监测技术研究”项目的资助。