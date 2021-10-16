文远知行发布小尺寸轻量化自动驾驶传感器套件，可实现 360 度视场全覆盖

IT之家 10 月 16 日消息，今日，自动驾驶公司文远知行 WeRide 宣布发布全新一代传感器套件 WeRide Sensor Suite 4.0，为不同乘用车型提供自动驾驶感知能力。

通过传感器的高度集成，WeRide Sensor Suite 4.0 在长度、宽度、高度均实现缩减，体积为上一代 3.0 套件的 1/6，占车顶不到 0.4 平方米的面积；与此同时，重量减为原来的 20%，净重 13 公斤。

▲ WeRide Sensor Suite 4.0 与上一代 3.0 的对比 | 图源：文远知行

IT之家了解到，文远知行表示，WeRide Sensor Suite 4.0 包含激光雷达、4D 毫米波雷达、固态激光雷达、盲区激光雷达、文远知行全新自研的相机模块，实现 360 度视场全覆盖，最远达到前向 300 米、无盲区死角的探测，精准判断和识别感知范围内的物体及其运动状态、特殊交通场景及标志等。 固态激光雷达分布的位置沿用了文远知行于 2019 年 12 月发布的 3.0 传感器套件预留的设计。

此外，WeRide Sensor Suite 4.0 配备文远知行自研的全新传感器清洁系统，能够自动识别污垢、水渍并触发清洗，在传感器套件上实现清洁功能。