Waymo 自动驾驶汽车扎堆冲进死胡同，一天多达 50 辆

最近，Waymo 自动驾驶汽车和旧金山一条平平无奇的小路“杠”上了。

据附近居民表示，总是有 Waymo 自动驾驶汽车开到这条死胡同里，然后再掉头离开。

“有时一天可以来 50 辆，实际可能每 5 分钟就有一辆。”

而且是从早到晚都会来，有人表示自己晚上睡觉时也能听到窗外的倒车声。

这种情况已经持续了 6-8 周，居民们就纳闷了：

怎么这个拥有一大堆黑科技的大块头，偏偏总往死胡同里钻呢？

Waymo：我们只是遵守交通规则

对此，Waymo 官方已经给出了回应。

他们表示，出现这种情况主要是因为这条道路（California on 15th Ave）通向了一条有“慢速街道（Slow Streets）”标志的路，车辆在识别到标志后不得不掉头。

因此，Waymo Driver 只是遵守了和其他车辆一样的交通规则。

而官方提到的这个“慢速街道”，其实是旧金山政府在去年 4 月份宣布的一项新计划 Slow Streets Program。

为了让人们能有更多空间锻炼，政府将城市的一些街道划分出来，供人们步行和骑自行车。

在这些街道上会设有专门的标志和路障，以减少车辆通行。

而且这项计划在不断扩增，从去年初始的 20 英里已经增加到了 45 英里。

不过为什么会有这么多车辆涌入死胡同，Waymo 的回应里并没有说明。

有网友猜测，可能是地图没有更新造成的。

虽然汽车走到这里的错误会被标记，但没有更新的话，下次还会犯同样的错。

还有人注意到，这些车辆中都是没有乘客的，而且在掉头时司机参与了操作，所以这会不会是一种强化学习？

在一条复杂的街道进行练习。驾驶员窄路掉头时可以收集数据，以指导汽车下次如何处理这种复杂的情况。

当然也有人对这一猜测不买账：既然是测试，那为什么不设在工业区而是居民区呢？

One more thing

显然，到底为什么会出现这种情况，目前还众说纷纭。

就在前不久，Waymo 刚刚获得了在加利福尼亚州的运营自动驾驶出租车的许可。

按要求，Waymo 可以在旧金山的某些地区运营自动驾驶车辆，车辆必须配有人类安全驾驶员。

而从去年 10 月份开始，Waymo 在亚利桑那州部分地区就已经开始运营自动驾驶出租车服务了。

不过在今年 5 月，有外媒曝出 Waymo 出租车在行驶时多次出错，甚至会在转弯时突然卡住堵住道路。

参考链接：

[1]https://sanfrancisco.cbslocal.com/2021/10/14/dead-end-sf-street-plagued-with-confused-waymo-cars-trying-to-turn-around-every-5-minutes/

[2]https://www.therobotreport.com/waymo-self-driving-cars-kee-turning-around-dead-end-sf/

[3]https://twitter.com/tsimonite/status/1448682616945668100