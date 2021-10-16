美国宇航局露西号升空，将飞行 12 年拜访 7 颗太阳系最早“化石”

北京时间 10 月 16 日傍晚 17 时 34 分，美国宇航局在佛罗里达州卡纳维拉尔角用宇宙神五号火箭成功发射小行星探测器露西号（LUCY）。

▲ 宇宙神五号火箭搭载着露西号升空

▲ 露西号资料图

特洛伊小行星的名字取自希腊神话。特洛伊小行星约有 7000 颗，分两个群体，并与木星共享轨道，轨道位于木星前后约 60 度的方向，其中最大的一颗直径约为 257 公里。这些小行星是太阳系中的巨行星 —— 包括木星、土星、天王星和海王星 —— 形成过程遗留下来的物质。尽管这些小行星与木星共享一个轨道，但它们离木星其实非常遥远，几乎相当于木星到太阳的距离。

▲ 木星特洛伊小行星群有两组

这些原始天体被认为是行星形成的“化石”，在太阳系早期被木星引力捕获。现在，美国宇航局正把露西号送上一条长达 12 年的漫长之路，去拜访一颗主带小行星和七颗木星特洛伊小行星。露西号是探索木星特洛伊小行星的第一个任务，将首次近距离观察这些神秘天体，帮助科学家更好地了解太阳系的演化。

“露西”以 1974 年科学家们在埃塞俄比亚发现的古人类化石命名 —— 那具骨架为研究人类进化提供了重要线索。“露西”号探测团队希望，他们的任务能在研究太阳系历史、了解太阳系起源等方面取得同样的成就。

▲ 露西号要拜访的七颗小行星

NASA“露西”号探测项目科学家汤姆・斯塔特勒在一份声明中说：“‘露西’将在 12 年里访问 8 颗此前从未到访过的小行星，它将飞越位于火星和木星之间小行星带中的一颗小行星，然后将探索 7 颗特洛伊小行星。在整个任务过程中，它将 3 次返回地球轨道接受地球的引力助推，使其能沿正确的路径飞行。”

“露西”号探测器的总体宽度超过 14 米，拥有巨大的太阳能电池板，它们为探测器上的仪器提供电力。在 12 年间，“露西”号将以平均每小时 56 万公里的速度，完成近 56 亿公里的旅行。