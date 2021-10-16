苹果“炸场”发布会：高调宣传之下，什么爆炸性新品即将登场

本周，苹果正式确认了这场十月份的新品发布活动，口号是「来炸场」。

虽然苹果十月这场发布会都不让人感觉惊讶，但这完全没有影响到大家对于本次发布会的超高期待：从这次发布会口号字面意思解读，苹果想端出的是能「让用户为之震惊、让整个行业坐立不安」的好料；英文原文的 Unleashed，适用语境也有「突然宣布、爆炸」等含义。苹果微信的标题甚至直接表示会有「王炸候场」。

即使是在苹果的宣发文案中，也很少出现如此「嚣张」的用词。那既然是来「炸场」，苹果又如此底气十足，肯定让不少翘首以待新品的粉丝寝食难安。

既然距离发布会还有一段时间，极客之选也为大家整理了目前已知的曝光信息汇总，无论是关于新 MacBook Pro 都设计、还是 M1X 的性能、抑或是 AirPods 3 的规格，在这篇文章中，你都能看到相关的信息。

新 MacBook Pro

虽然离苹果在 WWDC 上公布的从 Intel 处理器完全迭代至自研 ARM 架构处理器的两年周期只过去了一半，但搭载 M1 系列处理器的 MacBook Pro / MacBook Air 亮眼的性能表现以及市场反馈，无疑加速了苹果推动自研 SoC 替换的进度；本次发布会中最有可能给我们带来惊喜的，也正是 MacBook Pro 产品线的革新。

首先还是要重新介绍一下这颗传闻中将被命名为「M1X」的升级款处理器：新的 M1X 芯片（这未必是它的最终官方名称）将搭载八个高性能核心与两个效能核心，GPU 则有 16 核/32 核两个版本，内存支持则从目前 M1 芯片仅支持 16GB RAM 大幅提升，预计最高支持 64GB RAM。

新 MacBook Pro 所搭载的屏幕也是一大升级点：按照苹果惯例从预告猜内容的角度来想，预告海报中的点阵设计也被理解为代表着新 MacBook Pro 系列即将采用与 iPad Pro 2021 相同的 mini-LED 屏幕材质，同时也会支持 ProMotion 120Hz 刷新率显示。

从今年 iPhone 13 Pro 系列终于支持 120Hz 刷新率来看，MacBook Pro 系列一同迎来这一升级也并不奇怪，笔电的高刷新率也是近几年的一大趋势：隔壁微软 Surface 系列，今年发布的新品也已经全线支持 120Hz。

这一猜测并非空穴来风：成功曝光 iPad mini 6 的显示器供应链咨询公司的分析师 Ross Young，甚至直接在社交媒体发文表示：新 MacBook Pro 会搭载 mini-LED 材质屏幕，已经是「百分百确认」的事实。

但耐人寻味的是，这位分析师后续在 120Hz 这一规格上，就没有发布这样笃定的确认，或许这也从侧面证明 120Hz 最终不会出现在本代 MacBook Pro 上。

最近很多粉丝可能有所耳闻的一个传闻是：新 MacBook Pro 将会通过加入「刘海屏」的设计，来进一步提升屏占比；但目前的这也仅限于「传闻」阶段，并未有任何足以佐证这一设计的实质性证据出现。

但这一说法也并非完全没有说服力：外媒 MacRumors 在研究了新款 MacBook Pro 屏幕规格后发现，两种新屏幕尺寸在减去 74 个像素的高度之后，均为 16:10 的长宽比，这似乎也是在暗示着将会有一个 74 像素高的「刘海」存在。

另外，长期以来一直备受争议的 Touchbar 触控条设计，虽然喜欢与讨厌这一设计的都大有人在，但新 MacBook Pro 很有可能在硬件上取消这一设计，回归到一排功能键的传统设计。

至于之前传闻的沸沸扬扬的「MagSafe 接口回归」以及 HDMI 接口将重新加入 MacBook Pro 这些事情，虽然一直是众望所归的改变，但目前除了来自天风国际的报告之外，尚无可以进一步佐证的相关信息来源，所以暂且按下不表，当作保留内容，期待一下发布会吧。

新 Mac mini

俗话说一白遮百丑，M1 处理器抢眼的性能，让很多用户有意无意地忽略了一个事实：M1 版本 Mac mini 本质上是一款相当「将就」的过渡产品：完全沿用了 Intel 版本 Mac mini 的外形设计以及 IO 接口，造成内部空间上的巨大浪费。如果本次发布会会出现新一代 Mac mini，新的工业设计势必会是更新重点。

按照爆料早先发布内容来看，搭载 M1X 的新 Mac mini 将采用重新设计的机身外观设计，机身顶部采用类似有机玻璃的反光涂层，来与机身主体的铝制外壳相搭配。

同时，这款新的 Mac mini 还会在机身搭载接口上作出升级：将搭载包括四个雷雳 3 接口、两个 USB-A 接口、以太网口与 HDMI 接口，同时早先在 iMac 上出现的磁吸充电器也会加入新 Mac mini。

除了上述这些改变，曝光还指新款 Mac mini 最高支持 64GB 内存，定位上并不会直接取代现有的 M1 版本 M1 Mac mini，而是取代定位高端、现在仍然在售的英特尔处理器版本 Mac mini，定位专业用户，当然定价也会比 M1 版 Mac mini 更高。

AirPods 3

对于 AirPods 产品线来讲，AirPods 3 是第一次在外观设计上迎来大改；不仅耳机外观上采用类似 AirPods Pro 的设计，充电盒也变得矮胖了不少，支持 Qi 协议无线充电的充电仓也将成为标配。

目前曝光的外观图中，新 AirPods 3 外观上相比 AirPods Pro 最大的区别，在于没有可更换的硅胶耳塞设计，不过这一点与早期彭博社知名爆料人 Mark Gurman 所声称的会附赠可替换耳塞的信息相冲突；而整体长度更短的机身设计，也能让耳机本身的佩戴稳定性得到一定的提高。

除了外观，AirPods 3 预计还将搭载 H1 芯片的升级版本，进一步降低耳机信号传输延迟，提升链接稳定性，同时还能为耳机提供更好的续航未来发布的 AirPods Pro 2 也会搭载同款芯片。

番外：新品抢购指南 2021 版

新品经历过刚刚过去 iPhone 13 Pro、iPad mini 6 等新品抢购热潮的朋友，可能现在还被苹果官网抢购留下的阴影笼罩着，面对新品可能只想问下面这个问题：

按照往年惯例，Mac 系列新品开售时间，除了搭载 M1 处理器版本的 iMac 之外，无一例外均为在发布会结束当天即可开始预定；但 2021 年时逢疫情导致席卷全球的供应链风波，即使对供应链掌控强力的苹果也没能独善其身：M1 版本 iMac 在发布结束后十天才开放订购，也有一部分因素在其中。

但可以预计的是，即使新 MacBook Pro 系列备受关注，供货的紧张程度不会像 iPhone 13 那样严重；反而是 AirPods 3，之前已经有来自天风国际的报告表示这款产品已经多次因为产能问题延期，甚至有信息表示要拖延至 2022 年一月发布。

所以，如果你在看完发布会之后仍然想买新品，那 MacBook Pro 与 Mac mini 的买家相对可以轻松很多，但 AirPods 3 的抢购难度，可能就要提升不少了。

结语

以上，就是目前关于本次发布会的各种新品相关信息汇总内容了，当然还是要强调的是：这些曝光信息充其量都只具备一定程度的参考价值，帮助我们调整关于新品的各种预期。

当然，无论新品如何 ，在 19 日凌晨一点，这些谜底都将揭晓。届时极客之选也会第一时间发布最新的汇总，敬请期待。