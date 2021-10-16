微软 Win11 正式版发布一周，升级需要注意的细节一览

10 月 5 日，备受瞩目的 Windows 11 正式发布，很多网友已经抢先一步体验到了新系统。不过由于和之前的 Win10 差异较大，“小白鼠”们的反馈基本算是喜忧参半。那么在首次接触 Win11 时，都有哪些需要注意的地方？接下来这篇文章将为你解答疑惑。

问题 1. 没有 TPM 的老电脑真的没法升级？

和之前的系统相比，Win11 在硬件要求上提升了许多。特别是那个“TPM 2.0”，几乎把所有三年前的电脑全部判了死刑。不过这并非说没有 TPM 的老电脑就一定没法升级，接下来这个方法可以帮你绕开 Win11 的检测，重点是…… 这还是微软自己发的！

Windows Registry Editor Version 5.00 [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\Setup\LabConfig] "BypassTPMCheck"=dword:00000001 "BypassSecureBootCheck"=dword:00000001 "BypassRAMCheck"=dword:00000001 "BypassStorageCheck"=dword:00000001 "BypassCPUCheck"=dword:00000001

1. 打开记事本，将上方代码复制到记事本中，保存为“bypass.reg”（注意一定要有扩展名），并将 bypass.reg 复制到 U 盘上备用。

2. 按照正常方法安装 Win11，待屏幕上出现“这台电脑无法运行 Windows 11”提示时，按下 Shift+F10 调出命令行编辑器，输入“regedit”回车。然后点击注册表编辑器里的“文件-导入”，将 U 盘上的“bypass.reg”导入到注册表。

3. 关闭所有窗口，回退 Win11 安装界面至版本选择页。

4. 再次选择安装，就不会再收到错误提示了。

问题 2. 居中式任务栏我用不惯！

微软吹了半天的居中式任务栏，很多网友都表示用不惯，想回归 Win10 的居左设置？很简单！首先右击任务栏选择“任务栏设置”，然后找到“任务栏行为-任务栏对齐方式”，将默认的“居中”改为“左”。这样，任务栏就和 Win10 里的一模一样了。

问题 3. 磁贴没了，应用怎么固定？

Win11 的开始菜单除了取消了动态磁贴外，还顺带把应用拖拽固定这个功能给干掉了，想把应用程序固定到开始菜单怎么做？很简单，找到要固定的软件，右击并选择“固定到‘开始’屏幕”就可以。同样的，桌面图标也支持这项操作。

问题 4. 任务栏图标太碍眼，怎么清除？

Win11 内置了几项新功能，全部堆叠在任务栏上比较碍眼。如果不希望看到它们，可以直接在任务栏空白处右击，将这几项功能所对应的按钮全部关闭，就能得到一个干净的任务栏了。

问题 5. Win11“四大件”太难用

Win11 更新了资源管理器、右键菜单、开始菜单、任务栏四大组件，不过实际体验比较拉胯，特别是很多沿用了多年的小细节，新版中几乎全被下架。StartAllBack 是一款能将“四大件”轻松还原回老版的小工具。装好后，像现版中右键菜单折叠、任务栏不支持拖拽添加、资源管理器无 Ribbon 面板、开始菜单用不惯这些问题，统统可以搞定。

此外 StartAllBack 的另一大亮点，是你可以自由搭配这些选项。它不像某些软件，一股脑地将所有内容还原，而是交由用户自己选择。在保证操作习惯的同时，尽最大可能保留 Win11 的全新特性。甚至它还内置了几项不错的小功能，比如资源管理器云母风格、全透明任务栏、大图标间距等，单独把它作为一款美化软件来用，也是不错的！

问题 6. 小工具太少了，怎么解决？

Win11 带来了一项类似于手机“负一屏”的功能，可以提供桌面端新闻及简单的轻量办公。不过这项功能需要呼出后才能看到，不是很直观。Desktop Gadgets 同样是一款桌面小工具，支持微软商店直接下载。和自带的“负一屏”不同，Desktop Gadgets 的小工具是直接运行在桌面上的，而且你可以根据需要对它的位置进行摆放。

内置小工具包含股票、新闻、天气、时钟、日历、性能监测等，基本可以满足日常应用。不好之处在于，Desktop Gadgets 的内置组件数量较少，且下载非内置组件需要付费。与之类似的还有一款免费工具 Rainmeter，下载免费，组件海量，只是添加与设置的过程要比 Desktop Gadgets 复杂一些。

问题 7. 朋友说 Win11 玩游戏慢

除了 TPM 以外，Win11 中还增加了很多安全性调整，这其中就包含一项名为 VBS（Virtualization-based Security）的默认安全选项。这个设置在 Win10 里是默认关闭的，有网友表示自己在 Win11 下玩游戏时，发现帧率要比 Win10 下低，那么原因很可能就是这个功能被开启了。

关闭的方法很简单，打开“设置-隐私和安全性-Windows 安全中心”，找到“设备安全性”，将其中的“内核隔离-内存完整性”关闭即可。

问题 8. 哪里可以卸载已安装更新？

和之前的 Windows 版本一样，Win11 也支持自由卸载已安装更新。不过新版的位置有所调整，位于“设置-Windows 更新-卸载更新”里。基本操作和 Win10 里一样，右击要处理的更新，选择“卸载”命令即可。

写在最后

总体来说，目前 Win11 在各方面的表现还是不错的，操作流畅，运行稳定，也没有曝出很明显的兼容性问题。但在一些细节表现上，由于和 Win10 差异较大，还是令它收到了很多差评。不管怎么说，新系统已经发布，很多新变化也只能在 Win11 中才能看到（比如新版 Office UI）。如果你的电脑没有什么特别重要的软件，不妨升级一下试试，毕竟有些东西只有自己尝试过才有发言权。