微软上传新文档：指导 UWP 开发者将工程迁移到 Windows 应用 SDK 上

IT之家10 月 19 日消息 微软在今日的官方文档中介绍了 Windows 应用 SDK，并在官方文档中详细指导了 UWP 开发者如何使用这套全新的 SDK。

在开发方案中微软阐述：Windows 应用 SDK 不会使用 C++ 替换现有的桌面 Windows 应用类型（如 .NET，包括 Windows 窗体和 WPF）和桌面 Win32。而是通过一组通用的 API 和工具（开发人员可以在这些平台中使用）来对这些现有平台进行补充。

Windows 应用 SDK 将提供一个 Visual Studio 2019 的扩展，其中包括配置为在新项目中使用 Windows 应用 SDK 组件的项目模板。开发者同时也可以通过在现有项目中安装的 NuGet 包来使用 Windows 应用 SDK 库。

IT之家了解到，微软还在文章中介绍了为什么要开发 Windows 应用 SDK。因为 Windows API 伴随操作系统的发展而不断发展，开发人员必须使用“版本自适应代码”等技术才能解决因不同操作系统不同所带来的版本差异问题，但这可能会导致代码量的增加以及更复杂的开发体验。并声称新的 SDK 会比之前的 API 更新频率更快，使开发者更早的了解到更新的内容。