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消息称京东方预计将向苹果供应超过 1500 万块 OLED 面板

2021/10/19 19:30:49 来源：TechWeb 作者：小狐狸 责编：长河
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10 月 19 日消息，据国外媒体报道，半导体显示技术公司京东方预计将向苹果公司供应超过 1500 万块 iPhone 用 OLED 面板，这一数字相当于今年苹果 iPhone 使用的 OLED 面板总量的 10% 左右。

今年 4 月份，外媒报道称，去年，iPhone 使用的 OLED 面板 78% 是从三星显示器公司（Samsung Display）那购买的。然而，今年，这一比例将下滑至 65%，原因是苹果公司今年将扩大使用乐金显示（LG Display）和京东方的 OLED 面板。

京东方创立于 1993 年 4 月，它已为华为、荣耀、小米和 Vivo 生产 OLED 屏幕。作为半导体显示行业龙头企业，该公司的显示面板占全球份额的 28%，位居全球第一。

今年 9 月中旬，媒体报道称，京东方获得了为 iPhone 13 供应 OLED 面板的有条件批准。在获得有条件批准后，该公司在其位于四川省的 B11 生产线上为 iPhone 13 系列生产 OLED 面板。该公司可能会得到苹果的最终批准，为最近推出的 iPhone 13 系列供应 OLED 面板。

今年 10 月份，报道称，京东方于 9 月底开始为 6.1 英寸的 iPhone 13 供应少量 OLED 显示屏，并计划很快增加出货量。最终的资格审查过程将集中在屏幕的耐用性上，最快将于本月结束。

Cupertion 的供应链消息人士称，京东方目前正在为 iPhone 12 供应 OLED 面板。今年上半年，该公司为 iPhone 12 供应了约 600 万块 OLED 面板。截至今年 10 月，该公司预计将共供应 1000 万块 OLED 面板。

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关键词：京东方苹果

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