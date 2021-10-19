特斯拉周四发布第三季度财报：中国市场的表现是关键

北京时间 10 月 19 日晚间消息，据报道，特斯拉将于北京时间周四发布 2021 年第三季度财报。分析师称，届时投资者将密切关注特斯拉在中国市场的表现。

今年第三季度，特斯拉生产了 237823 辆汽车，交付了 241300 辆汽车，超出了市场预期。分析师预计，凭借创纪录的交付量，特斯拉第三季度营收将大幅增长。

与竞争对手相比，特斯拉受全球芯片短缺危及的影响相对较轻。尽管如此，一些投资者还是担心，供应链问题可能提高特斯拉的成本，并压低利润率。

利好可能来自特斯拉的上海工厂。如今，上海工厂的产量已经超过了加州弗里蒙特工厂。与此同时，上海工厂还通过使用包括电池在内的更多中国零部件来削减成本。

知情人士称，特斯拉已于 8 月下旬开始交付一款价格较低的 Model Y 车型，该车型配备了中国宁德时代制造的更便宜的电池。

投资公司 Wedbush 分析师丹・艾夫斯（Dan Ives）表示：“如今，特斯拉上海工厂的效率处于领先地位，利润率也更高。”

本月早些时候，特斯拉 CEO 埃隆・马斯克（Elon Musk）在一次股东会议上曾表示，上海工厂现在生产的汽车比美国工厂还要多。他还说：“上海工厂太伟大了，产品质量最好，成本也最低。”

未能幸免于供应链危机

虽然如此，特斯拉也不能幸免于全球供应链危机。与竞争对手相比，特斯拉做得更好，部分原因是它愿意付出更高的代价。

马斯克表示，这部分费用不是特别高，但希望它是暂时的。风险投资公司 Loup Ventures（也是特斯拉投资者）管理合伙人吉恩・蒙斯特（Gene Munster）表示：“我认为，利润率可能面临逆风。他们正在为零部件支付更高的价格。”

蒙斯特还称：“我认为，如果他们能在这种环境下提高汽车毛利率，那将是一个巨大的利好。”

虽然特斯拉在美国市场提高了汽车价格，以抵消成本压力；但它在中国市场却也削减了价格，因为面临着中国竞争对手更强劲的挑战，包括蔚来汽车、理想汽车和小鹏汽车等。

中国市场表现强劲

第三季度，特斯拉在中国市场的汽车销量环比增长了 44%，上海工厂还加大了对欧洲和其他国家的出口，并推出了价格更实惠的 Model Y SUV。

有分析人士称，中国消费者对特斯拉的产品有很高的信心。中国本土竞争对手正在迅速迎头赶上，而特斯拉仍处于领先地位。

此外，投资者还将密切关注特斯拉“全自动驾驶”测试版软件的扩张计划。本月早些时候，特斯拉开始扩大对该软件的使用，使得测试人数达到约 2000 人。

周一，特斯拉股价收于 870.11 美元，上涨 3.2%，接近 1 月 26 日创下的 883.09 美元的最高纪录。

对于周四的财报电话会议，预计特斯拉 CEO 马斯克不会参加。马斯克在 7 月份的第二季度电话会议上曾表示，除非有一些非常重要的事情要说，否则他将不再出席电话会议。