苹果 Developer 应用更新 9.3 版本，提供画中画等新功能

IT之家 10 月 20 日消息，苹果在周二更新了 Apple Developer 应用，更新后版本号为 9.3。此次更新中增加了新的功能，包括在 iOS 系统上提供画中画模式以继续观看视频，使该应用更易于使用。

画中画功能的支持是此次更新中的重要内容，与其他集成画中画功能的应用程序一样，Apple Developer 在关闭应用时会将播放的视频内容最小化，转变为一个小的浮动窗口，允许用户在使用其他应用程序时继续观看视频（苹果于 iOS 14 中首次支持画中画功能）。

这次的更新还包括无障碍功能方面的改进，如对图像的 VoiceOver 支持和在视频中为字幕提供更广的动态字体尺寸。“书签”和“继续观看”列表在 iOS 上现阶段会以一种更具预见性的方式排序，而对于 macOS 用户此次更新可以使用菜单选项或键盘快捷键显示或隐藏侧边栏，并可以对侧边栏进行语音控制。最后，就是一些常规的未命名的错误修复和杂项方面的改进。

IT之家了解到，Apple Developer 应用是苹果为其开发者提供技术支持的帮助类型软件，在软件中使用者除了能获得技术指导以外还可以了解到和开发者有关的报道，包括新闻和教育性质的内容。适用于 iOS、iPadOS 和 macOS 的 Apple Developer 应用现在可从 App Store 上免费下载。

以下是这次更新的内容介绍：