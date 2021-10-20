探底手慢无：京东 + QQ 音乐 + 百度网盘年卡双 11 狂促开启

百度文库联合会员开启双 11 限量大促，各套装均是近期新低价，刚需速囤：点此选购。

QQ 音乐豪华绿钻年卡 + 京东 Plus 年卡 + 百度文库 月卡 + 元气森林气泡水 1 箱 = 169 元 （QQ 音乐 + 京东折合仅需 104 元）

百度网盘 超级会员年卡 + 百度文库 VIP 月卡 + 元气森林气泡水 1 箱 = 238 元 （百度网盘折合 173 元）

QQ 音乐豪华绿钻年卡 + 喜马拉雅年卡 + 百度文库 月卡 + 元气森林气泡水 1 箱 = 169 元

注 1：百度网盘 超级会员现购买权益时长 + 已有权益时长，不能超过 5 年，否则会充值失败。

注 2：网盘超级会员、京东会员、喜马拉雅会员均会直接充值到用户购买账号关联手机号上，QQ 音乐为兑换码，元气森林为兑换链接，请按短信提示操作领取。

注 3：元气森林商品受天气影响，发货限制区域内请勿下单，下单后不予退款！

快递限制区域包括以下地区及下辖区县：新疆（和田、喀什、伊利、库尔勒）、青海（玉树、果洛、黄南）、西藏自治区（昌都）、海南（三沙）、江苏（盐城）、黑龙江（哈尔滨、绥化）、山西（临汾、运城）、云南（德宏州）、宁夏回族自治区（银川）。

文内所有【百度网盘会员】均为【百度网盘 超级会员】！

各会员日常售价

百度网盘 超级会员年卡，日常售价 298 元；

京东 PLUS 年卡，日常售价 198 元；

QQ 音乐豪华绿钻年卡，日常售价 180 元；

百度文库 会员年卡，日常售价 99 元（月卡闲鱼售价 5 元）。

实物类



元气森林 0 卡气泡水（白桃味）480ml*15 瓶 日常售价 75~80 元之间，电商平台大促价在 60 元左右。

本次折合 60 元/箱（4 元/瓶），每瓶较商超低 1.5 元。

本次活动 各项套餐大促价

QQ 音乐年卡 + 京东年卡 + 文库月卡 + 元气森林气泡水 = 169 元

文库会员折合 5 元，元气森林折合 60 元，QQ 音乐 + 京东 PLUS 会员双年卡仅需 104 元，真真年内探底价。

如果把 QQ 音乐算作 74 元（二手价格 88 元左右），京东则低至 30 元。

百度网盘 超级会员年卡 + 文库月卡 + 元气森林气泡水 = 238 元

文库会员折合 5 元，元气森林折合 60 元，百度网盘超级会员年卡仅 173 元，也算近期新低好价。

本文用于传递优惠信息，节省甄选时间，结果仅供参考。

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