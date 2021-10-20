保时捷 Taycan 纯电动超跑半年内第四次召回：本次为“双闪灯”出问题

保时捷 Taycan 纯电动超跑又双叒叕召回了！

据 insideevs 报道，保时捷将在美国市场召回几乎所有已售的 Taycan 车型，包括该车的所有细分型号，共计 11827 辆。

本次召回的原因是该车的双闪灯会在非紧急情况下自动开启，容易给后车司机造成迷惑，从而产生交通安全隐患。据悉，本次召回将会从今年 12 月份开始。

值得注意的是，这并不是保时捷本年度第一次召回车辆了，在今年的 4 月、6 月、7 月份分别因为锁紧螺母、前桥右下拖臂和电控软件出现问题而进行过召回。

这样连续的负面消息出现在保时捷身上实在不应该，毕竟保时捷 Tyacan 发布之时可是被视为特斯拉 Model S 的最强竞争对手，短短两年不到的时间，就多次发生召回事件。

这背后也反映了传统车企在电动化转型方面遭遇的困境，在深耕油车市场多年后突然进入电动车市场出现了水土不服的情况。

不过对传统车企来说，对问题的自查能力、生产设计、品牌认知度等方面也仍有一定的优势，迈过转型期之后，或许仍将会成为电动汽车市场中不可忽视的一股力量。

半年已经四次召回 去年还曾自燃爆炸

加上此次因灯光问题召回，保时捷在半年内已经对全球范围内的 Taycan 车型进行了四次召回。

今年 4 月，保时捷曾因锁紧螺母没有按规定力矩拧紧，可能导致悬架位移为由，召回了部分 2020 年 10 月 14 日至 2020 年 12 月 23 日期间生产的 Taycan 系列车型。

根据国家市场监督管理总局的信息来看，这次召回范围内的部分车辆由于供应商制造工艺的原因，造成位于车辆前悬架和后悬架下托臂处的锁紧螺母的内螺纹边缘存在卷边，导致锁紧螺母可能没有按规定力矩拧紧。

在车辆行驶一段时间后，可能导致前、后悬架发生相对位移，从而损坏周边的部件，车辆在极端情况下，悬架部件松动会影响车辆的操控性，存在安全隐患。

今年 6 月，保时捷又对 Taycan 车型进行了小规模召回，召回范围包括 2021 年 2 月 2 日至 2021 年 5 月 11 日期间生产的部分 2021 款 Taycan 系列车型。

此次召回的原因是部分车辆可能安装了不符合锻造要求的前桥右下拖臂，其耐用性得不到保证。车辆在极端情况下前桥右下拖臂可能会出现开裂，导致车辆的操控性能受到影响，从而增加车辆发生碰撞的风险，存在安全隐患。

今年 7 月，保时捷在全球范围内对 Taycan 车型进行了一次大规模召回，涉及车辆数量高达 4.3 万辆，可能出现故障的车辆约占总召回车辆的 0.3%。

而此次召回的原因是车辆的电控软件存在问题，可能导致电源电子装置出现通讯故障，造成车辆脉冲式逆变器不能正常工作，车辆的动力传动系统会停止工作从而导致车辆缺失动力，而恢复动力则需要车辆需要完全关闭后再重启。

如果此时车辆在高速路等复杂的交通路况行驶时，会增加车辆发生碰撞的风险，存在安全隐患。

此次召回需要车主前往售后门店对车辆的电源电子装置和电机电子装置的软件进行更新，才可以消除安全隐患。

除了多次召回外，保时捷 Taycan 还曾发生过自燃爆炸事故。

去年 2 月，一辆 Taycan 在美国佛罗里达州的一处住宅内起火燃烧并发生爆炸，本次事故造成该车完全烧毁，车库也严重损毁，所幸没有造成人员伤亡。

据了解，保时捷 Taycan 使用的是来自 LG 化学的软包电池电芯，此次自燃事故很有可能是因为 LG 提供的电池存在缺陷引起。但也有可能是由于保时捷 800v 超高压充电系统所导致。

保时捷 Taycan 品控有待提升

加上本次的召回，目前保时捷 Taycan 的召回原因涵盖了安装精度、生产工艺、软件缺陷以及不适用于当地法规等多种原因。

保时捷作为豪华运动品牌的标杆，而 Taycan 更作为其第一款纯电车型，频繁地出现多次召回事件实属不应该，车型的口碑大受影响。

但是，换个角度来说，保时捷多次召回也是对车辆以及车主的安全负责任的表现。这种负责任的表现更应该放在生产、制造以及软件更新上面，而不是召回。