华为 Mate X2 折叠屏手机推送鸿蒙 HarmonyOS 2.0.0.209 更新：新增任务中心跨设备管理功能等

IT之家 10 月 20 日消息，感谢IT之家网友 @地狱凯撒亮 的线索投递，华为 Mate X2 现已推送鸿蒙 HarmonyOS 2.0.0.209 更新，版本号为 C00E206R10P3，大小为 1.1GB。

更新日志显示，本次更新任务中心新增跨设备管理功能，图库新增人像聚类万能卡片等，推荐用户进行更新。

更新包 1

【任务中心】

新增跨设备任务管理功能，在任务中心（从屏幕底部上滑短暂停顿可进入），可查看和使用同 WLAN 网络同华为帐号设备（需支持任务中心）的历史任务，并进行任务互传等管理操作。

【万能卡片】

新增人像聚类万能卡片（上滑图库应用图标，可添加到桌面），可以轮播所选人物的照片，点击头像可更换人物，点击照片可跳转到该人物的聚类影集查看更多。

【输入法】

新增小艺输入法应用快捷下载图标（点击可直接下载使用），小艺输入法可为您带来简约、安全的输入体验。

【智慧语音】

优化智慧语音功能，唤醒更灵敏.

【系统】

音量等基础体验，新增桌关爱长辈，优化触控、面图标放大功能。

优化部分场景系统功耗。

更新包 2

本次更新优化了备忘录、万能卡片和系统功耗等方面的使用体验，同时移除了快捷面板中的 5G 开关快捷方式（5G 开关位置：设置移动网络，移动数据），推荐您进行更新。

IT之家了解到，今年 2 月，华为正式发布了 Mate X2 全新折叠屏手机。6 月，华为发布 HarmonyOS 2 以及搭载 HarmonyOS 2 的 Mate X2 新版本。华为 Mate X2 搭载麒麟 9000 芯片，支持 4G 全网通。