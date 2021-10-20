特斯拉 Model 3 在欧洲 9 月销量超过 BBA 中型轿车总和

10 月 20 日消息，德国联邦汽车运输管理局最新数据显示，今年 9 月，特斯拉 Model 3 在德国的销量超过了奥迪、宝马和奔驰当月中型轿车总销量。其中，特斯拉 Model 3 共售出 6800 辆，后三家德国高端品牌中型轿车销量总和为 6100 辆。

随着特斯拉柏林工厂的建成投产，供应欧洲市场的特斯拉车型对美国和中国工厂的依赖度会不断降低，同时在欧洲市场的供应会更加稳定。

特斯拉在德国市场的迅速扩张，令以大众集团为首的德国传统车企更加坚定了电动化的决心。

一、Model 3 销量强劲，超越 BBA 中型轿车

德国经济周刊 Wirtschafts Woche 报道显示，今年 9 月，奥迪 A4、宝马 3 系和奔驰 C 级和 CLA 级轿车总计售出 6100 辆。

其中奥迪 A4，S4，RS4，A5，S5 和 RS5 共六款车型共售出 900 辆，宝马 3 系售出 3000 辆，奔驰 C 级和 CLA 级售出 2200 辆。而特斯拉 Model 3 的一款车型销量约为 6800 辆。

▲ 特斯拉 Model 3

在德国汽车市场中，能和 Model 3 销量一较高下的车型是大众高尔夫，今年 9 月二者销量基本持平。相较于 Model 3，这款体积更小、价格更便宜的高尔夫，几十年来一直是欧洲市场最畅销车型之一。

因为特斯拉在德国分批交付汽车，所以单月的销售数据还不足以预测全年的销售趋势。

此外，大众集团旗下奥迪、保时捷、斯柯达和大众汽车都推出了多款电动汽车。在市场上份额方面，大众集团是欧洲第一大电动汽车销售公司，远超特斯拉。

二、特斯拉德国工厂即将建成，交付更有保障

近期，特斯拉柏林工厂已经建成，即将投产。当前在欧洲市场销售的特斯拉车型，都由美国和中国的工厂生产。柏林工厂投产后，将极大减少车辆运输成本。同时，特斯拉也会开展一些创新举措继续节约成本。

▲ 特斯拉柏林工厂内部

特斯拉在德国的快速扩张，给德国本地车企拉响了“警报”。日前，大众集团举行了一次全球高管会议，集团 CEO 迪斯在会上邀请了马斯克发言。马斯克在会上传递了电动化的经验并肯定了大众集团的电动化发展。

结语：欧洲燃油车份额正持续下滑

德国经济周刊报道显示，9 月，德国汽车市场的汽油车销量与去年同期相比下降了 41%。柴油车销量同比下降了 54%。在新能源汽车方面，混合动力汽车销量同比增长 11%，插电式混合动力汽车同比增长 14%，纯电动汽车同比增长 59%。

特斯拉 Model 3 在欧洲销量成绩亮眼，反映出欧洲市场对新能源汽车的接受程度越来越高，欧洲传统车企也正起身顺应电动化的浪潮。