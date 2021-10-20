盖茨基金会：投入最高 1.2 亿 美元帮助低收入国家加速获取新冠肺炎药物

10 月 20 日晚间消息，比尔及梅琳达・盖茨基金会今日承诺将投入最高 1.2 亿美元资金，用于帮助低收入国家加速获取在研抗病毒药物莫努匹韦，这也是基金会抗击新冠疫情工作的一部分。

自新冠疫情暴发以来，盖茨基金会已经为提升疫苗、治疗和检测可及性提供了 19 亿美元资金，用于支持研发、监管、风险生产和产品交付等工作。

比尔及梅琳达・盖茨基金会联席主席梅琳达・弗兰奇・盖茨（Melinda French Gates）表示“为了结束这次疫情大流行病，我们需要确保每个人，无论他们生活在世界何处，都能获得拯救生命的药品。然而，不公正的现实是，从个人防护设备到疫苗，低收入国家都不得不陷入等待。这是不可接受的。”

“我们今天做出的承诺将确保更多国家的更多人能够获得莫努匹韦这款具有前景的药物，但这还远远不够 —— 我们需要更多捐助方，包括其他基金会和政府都行动起来。”梅琳达・弗兰奇・盖茨补充道。

莫努匹韦是默沙东与 Ridgeback 生物制药公司正在合作开发的一款药物。基金会将与合作伙伴协商如何使用这笔资金支持开发和生产莫努匹韦仿制药的相关工作。默沙东披露的初步数据表明，莫努匹韦是一种广谱抗病毒药物，可以将新冠肺炎病毒导致的重症和死亡风险减半。