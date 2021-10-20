微博：将监测网络名人和大 V 账号异常涨粉情况，打击非自然涨粉行为

IT之家 10 月 20 日消息，今日晚间，新浪微博社区管理官方微博 @微博管理员 发布公告称，近日，国家网信办召开“清朗・互联网用户账号运营乱象专项整治行动”全国视频工作会议，对相关工作进行了专题部署。本次专项整治行动，是“清朗”系列专项整治的重要内容，对各类网站平台账号运营的五类突出问题提出了整治要求。

微博称，公司始终坚持履行社会责任和主体责任，严格落实“清朗”系列专项整治的各项要求，针对账号运营治理，开展的主要举措包括：

1.严禁账号的名称、昵称、头像、简介等包含违法违规信息。不断加强对用户个人展示信息的全面审核，加强对用户举报账号违规行为的及时受理。开展自媒体整治专项，严禁自媒体和普通账号在名称中使用“新闻”“传媒”“时政”“曝光”及同等含义的相关词汇以假冒、仿冒账号。专项开展以来，已处置账号 257835 个，受理举报邮件 11632 件。

2.严厉打击饭圈违规账号，包括恶意营销号和黑粉账号等。如禁止在名称中带有“鹅组”“瓜组”“兔区”“集资”等字眼，此类违规账号中 264 个相关账号已完成改名，另有 496 个未改名账号已被禁言，直至完成改名。站方还制定了粉丝团、后援会账号必须经明星经纪公司 (工作室) 授权或认证等规范要求。

3.站方对违法违规“转世”账号，依据账号管理规定建立了相关发现、处置的工作机制。对于部分难以获取明确证据证实“转世”的账号，站方将对其加强监督，一旦发现违规行为将严肃处置。

4.严厉打击违规涨粉行为。对违规涨粉账号的清理，一直是平台常规开展的工作，相关工作进展均进行了定期公示。近日，站方对违规涨粉监控技术进行了更新，对部分用户利用站方及第三方平台漏洞涨粉或盗取用户授权进行恶意强加关注等违规行为进行了专项清理，处置违规涨粉账号超 5 千个。

此外，微博还表示，下一步，站方将按照专项整治行动的具体要求，不断完善管理机制，查漏补缺，持续做好账号注册、运营和管理的全流程监督：

1.成立账号整治专项小组，产品、运营、技术等多部门联动协调，明确分工和职责，落实整治行动各项要求，定期发布整治行动进展。

2.持续推进反垃圾专项，推出《刷量营销违规行为界定及处罚措施（试行）》，明确刷量营销类型，制定处罚标准。对以盈利为目的操作转评赞的集体营销行为，将对有关账号、相关组织方及 MCN 机构从重处罚。

3.加强对“转世”账号管控和处置，建立完善黑名单数据库，注册环节加强注册账号名称信息审核，定期发布阶段性管控成果。

4.加强粉丝清理工作。监测网络名人和大 V 账号异常涨粉情况，加大清理“僵尸”粉和机器粉力度，打击雇佣水军恶意营销的非自然涨粉行为，反馈工作数据，并及时向社会公布。

IT 之家了解到，自网信办召开“清朗・互联网用户账号运营乱象专项整治行动”以来，斗鱼、虎牙、豆瓣等网络平台都相继采取了相关措施，来营造清朗网络空间。