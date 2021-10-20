Facebook“剑桥分析丑闻”诉讼案升级：扎克伯格要成为被告

北京时间 10 月 20 日晚间消息，据报道，美国华盛顿特区总检察长卡尔・拉辛（Karl Racine）今日表示，计划将 Facebook CEO 马克・扎克伯格（Mark Zuckerberg）添加到“剑桥分析丑闻”诉讼案的被告名单中。这意味着，扎克伯格本人可能面临财务和其他方面的惩罚。

剑桥分析（Cambridge Analytica）是英国一家数据分析公司，也是 Facebook 大规模信息泄露事件的主角。2018 年 3 月，Facebook 承认，剑桥分析公司在 2016 年美国大选前违规获得了 5000 万 Facebook 用户的信息。后来，Facebook 经调查发现，最多有 8700 万用户的信息被剑桥分析公司不当分享。

2018 年 12 月，华盛顿特区总检察长拉辛对 Facebook 提起起诉，称 Facebook 误导用户之举触犯了特区的《消费者保护程序法》。今日，拉辛又称，对该案内部文件的持续采访和审查显示，扎克伯格在一些关键决策中扮演着非常积极的作用。

具体而言，调查显示，Facebook 在 2010 年的一次重大产品转变正是扎克伯格的“创意”。这次产品转变，让数百名第三方开发者可以自由访问 Facebook 的用户数据，其中一名开发者随后将 Facebook 数据交给了剑桥分析公司。

拉辛在一份声明中称：“在这种情况下，将扎克伯格加入我们的诉讼，无疑是正当的。此外，这还会传达一个信息，即包括 CEO 在内的企业领导人需要对自己的行为负责。”

拉辛的办公室还称，这标志着美国监管机构首次在一起诉讼中将扎克伯格列为被告。如果扎克伯格和 Facebook 被发现违法，可能被要求支付民事罚款、律师费，或赔偿受害者。

根据华盛顿特区的《消费者保护程序法》，Facebook 将面临“每次违规行为”最多 5000 美元的罚款。据检方称，共有 852 名华盛顿特区用户下载了剑桥分析公司提供的误导性应用，但个人数据通过 Facebook 平台被不正当收集的特区居民人数则高达 34 万人左右。如果所有 34 万例都被认定为“违规”，意味着 Facebook 可能面临最多 17 亿美元的罚款。

当然，Facebook 也可以提交动议，驳回拉辛的这一计划。在之前的监管行动中，对于试图将扎克伯格“拉下水”的举措，Facebook 的律师都进行了积极抵抗。例如，在 2011 年和 2019 年，美国联邦贸易委员会（FTC）在一些隐私案件中试图将扎克伯格列为被告，均被 Facebook 律师成功阻挡。