乔布斯当年放弃的苹果 VideoPad 设备即将拍卖，预估价高达 12000 美元

IT之家 10 月 21 日消息，Bonhams 宣布将于 11 月 3 日拍卖几款罕见的苹果原型设备，其中包括一款未发行的 VideoPad。

据 Bonhams 介绍，VideoPad 原本是一款类似于苹果 Newton MessagePad 系列的个人数字助理（PDA）设备，苹果在 1993 年至 1995 年间测试了该设备的三个版本，包括 VideoPad 1、VideoPad 2 和 VideoPad 3。拍卖公司表示，即将拍卖的 VideoPad 2 是唯一幸存的概念样机，估计售价高达 12000 美元（约 76680 元人民币）。

Bonhams 称，这三款 VideoPad 原型基于苹果前 CEO 约翰・斯卡利（John Sculley）绘制的概念草图设计，但史蒂夫・乔布斯（Steve Jobs）在 20 世纪 90 年代末重返苹果时将其废弃。

VideoPad 2 的原型采用铰链式翻盖设计，带有两个屏幕，但是顶部的屏幕似乎缺失了。该设备有一个用于视频会议的内置摄像头、两个扬声器、一个存储卡插槽、一个电源接口和一个电话线输入口，但最终没有向公众问世。

IT之家获悉，Bonhams 称，这款原型机是 1999 年从帕洛阿尔托的一位苹果工程师那里购买的。