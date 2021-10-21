苹果面向开发者推出免费直播演讲 Tech Talks 2021，现已开启报名

IT之家 10 月 21 日消息，据IT之家网友 @RTCs 提供的线索，苹果宣布将于 10 月 25 日-12 月 17 日期间举办年度技术讲座 Tech Talks 2021，这是一项开发者参与的全新在线系列演讲，包括 100 多场直播和超过 1500 小时的会谈时间。

Tech Talks 将使开发者们有机会直接与苹果专家交流，深入了解新技术、提出疑问，并接受一对一指导。同时，他们也会成为 Apple 的团队获得来自开发者直接反馈的新方式，分享他们在开发 App 与在 App Store 分发 App 的经验。

演讲将在苹果遍布全球多个时区的零售店内展开，通过在线直播。举办地点包括印度班加罗尔、美国加利福尼亚州库比提诺、英国伦敦、墨西哥首都墨西哥城、巴西圣保罗、韩国首尔、中国上海、新加坡、澳大利亚悉尼、以色列特拉维夫和日本东京。每场演讲都包括 Apple 专家提供的现场演示与之后的问答环节。开发者可以深入了解关于集成 SwiftUI、轻 App、HealthKit、机器学习、增强现实、辅助功能等等的技术细节。他们也可以探索很多其他开发主题，包括适用 5G、在 App Store 内发布 App 内活动、充分利用 App 审核过程、开始企业发展等等。

会谈时间为开发者们提供了与 App 审核、技术传道、App Store Connect 和开发者技术支持等团队的苹果专家见面的机会，围绕他们的 App 进行 30 分钟的一对一谈话。开发者可以选择一个主题，围绕技术使用和实施、细化设计、解决疑难以及相关指南与工具的理解向专家提问。会谈时间也让他们能有机会分享反馈信息。

参与 Tech Talks 2021 演讲一律免费，面向 Apple 开发者计划和 Apple 开发者企业计划的现有成员开放。报名今日开启，每两周会发布新演讲与会谈时间预约。关于日程和报名的信息，请访问 developer.apple.com/tech-talks。

Apple 为开发者提供多种尖端工具与端到端支持，协助他们面向超过 15 亿部苹果设备构建、测试、营销和发行他们的 App。内容丰富的免费工具与框架套件，包括软件开发工具包（SDK）和含有超过 250,000 个 API 的开发者服务，为开发者构建 iOS、iPadOS、macOS、tvOS 和 watchOS App 提供支持。