微星预计 DDR5 内存比 DDR4 贵 50~60%，需要大约 2 年时间才能降到目前水平

IT之家 10 月 21 日消息，虽然英特尔尚未发布 12 代酷睿系列产品，但各大主板制造商现在已经在炒作 DDR5 内存支持了。

目前来看，英特尔新一代处理器平台和 DDR5 内存应该同时上市，也就是 11 月 4 日，这是英特尔 Alder Lake CPU 和 Z690 主板的正式发布日期。

DDR5 内存目前似乎并未出现保密的情况，甚至部分品牌在 3 个多月前就已经开始预热新内存，此前推出的 DDR5 内存大部分都基于 JEDEC 的 4800 MT/s 标准参数。

据说 Alder Lake CPU 将支持更快的 DDR5 内存，例如 6200 MT/s 及以上的产品，虽然这将肯定会需要更多预算，但 DDR5 内存到底要花多少钱才能买到目前仍没有统一说法。

根据微星官方博客，他们预计 DDR5 标准的内存在初时将比 DDR4 贵 50% 至 60%。该公司还补充说，市场可能需要大约 2 年的时间才能看齐之前的标准价格，但在当前库存短缺的情况下依然会很贵。

DDR5 与 DDR4 内存成本

按照历史规律来看，新内存价格总是要比上一代高出近 30-40%。然而，这一次，因为 DDR5 包含额外的组件，所以进一步推高了成本。因此微星预计在 DDR5 在发布时将会与 DDR4 有 50-60% 的溢价。

他们还表示，这通常需要大约 2 年的时间才能达到与前几代产品相同的价格，因此预计 DDR5 的趋势也将保持这种规律。

IT之家了解到，英特尔 Z690 系列系列似乎并非强制使用 DDR5 内存，板卡商可自由选择采用 DDR4 插槽还是 DDR5，因此你在买之前需要看好相应的规格，可不要买错了哦。