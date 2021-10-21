苹果 iTunes 商店“购买”功能遭遇集体诉讼，被指误导用户

北京时间 10 月 21 日早间消息，苹果本周遭遇又一起集体诉讼，指控该公司误导客户相信，他们在为 iTunes 内容付费时是在购买商品，但实际只是获得内容授权。

这起集体诉讼于本周一在美国纽约西区地方法院提起。起因是用户发现苹果可以在不事先通知的情况下，从用户帐户中删除任何数字内容。尽管这起诉讼的目标只是 iTunes 商店，但在苹果当前的操作系统中，提供付费内容的还包括 Apple TV 和 Apple Music 等应用。

诉讼指出，在苹果服务中出售的数字内容首先被授权给苹果，并在用户付费时被进一步授权给用户。因此诉讼认为，这实际上并不构成数字产品的“销售”，而 iTunes 页面上写着“购买”的字样是在误导消费者。

起诉书指出：“有逻辑的消费者会认为，被告方在 iTunes 商店和应用中使用‘购买’一词的方式，与全球数亿讲英语的人使用和理解这个词的方式相同。而事实是，被告方并不拥有其声称可以出售的所有数字内容。”

起诉书还表示，像百货零售商就不可能进入顾客家中，拿回用户已经购买的实体媒体商品。因此，苹果或其他科技公司也不应当有权利删除用户已购买的数字内容。

目前，苹果在销售内容的数字授权时，价格与商店内的实体媒体内容零售价相仿，甚至更高。对此，诉讼也提出了异议。

诉讼称：“有些消费者可能很幸运，永远不会失去付费媒体的使用权，但另一些消费者可能某天会发现，他们的数字内容已经彻底消失。无论如何，所有消费者都为这些数字内容支付了过高的价格。尽管已经付出了通常为‘购买’商品而支付的对价金额，但他们实际并不‘拥有’这些数字内容。”

这已经不是苹果首次遭遇这类诉讼。早在今年 4 月，在加州一家法院提起的另一起集体诉讼也指控，苹果展示的“购买”选项具有误导性。亚马逊也面临类似诉讼。

苹果以往也曾被指责，删除用户“拥有”的内容。但此前的情况要么是技术问题，要么是内容授权问题，通常很快能得到解决。

此外，苹果还允许将除 4K 电影以外的媒体内容下载到 Mac 或 iPhone 本地。在这种情况下，即使内容授权过期，下载的内容仍然可以播放。