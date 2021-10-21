AMD 锐龙 6000 系处理器跑分曝光：支持 DDR5 内存，RDNA 2 核显强大

IT之家 10 月 21 日消息，根据外媒 TomsHardware 消息，AMD 锐龙 6000 系处理器的跑分成绩于 10 月 20 日在 UserBenchmark 网站曝光。这款移动处理器属于工程版本，搭载于海盗船 Corsair XENOMORPH 主机进行跑分测试，预计为一体机。

从跑分结果上看，AMD 此款处理器代号为“100-000000518-41_N OPN”，预计型号为 Ryzen 7 6800H 或 Ryzen 9 6900HS/HX。根据此前泄露的路线图，这一代处理器代号“Rembrandt”伦勃朗，采用升级的 Zen3+ 内核架构。

参数方面，处理器为 8 核 16 线程设计，基础频率 3.1GHz，加速频率 3.9GHz，但是处理器代号中透露其加速频率可以达到 4.1GHz。跑分平台搭载海盗船 16GB DDR5-4800MHz 内存，时序为 CL40。跑分使用的系统为 Windows 10。

由于 AMD 这款锐龙 6000 系处理器为工程版本，因此实际跑分性能不及目前在售的 R7-5800H，也不及英特尔 i7-11800H 等处理器。外媒制作了跑分对比表格：

由于 DDR5 内存支持单条双通道，且频率更高，因此理论上内存跑分成绩应该明显高于 DDR4，但是从本次跑分成绩来看，测试平台似乎未启用 DDR5 内存的双通道支持，因此内存称测试成绩不高，延迟也更大。

IT之家了解到，AMD 此款处理器预计将搭载 RDNA 2 架构核心显卡。跑分结果显示，核显代号“1CFA 0004”具有 512MB 共享显存，其多个项目成绩均超过了英伟达 GeForce MX350，以及英特尔锐炬 Xe DG1。如果消息属实，AMD 在这一代移动处理器终于换掉了祖传的 Vega 核显，一些轻薄本无需搭载独立显卡即可实现初级的图形性能。

根据此前泄露的 AMD 路线图，锐龙 Ryzen 6000 系处理器将于 2022 年亮相，采用 6nm 制程工艺，同时支持 DDR5/LPDDR5 内存。