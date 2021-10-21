消息称亚马逊将和星巴克联手开咖啡店，前者“约法六章”

北京时间 10 月 21 日上午消息 据媒体本周报道，亚马逊与星巴克就推出一个联合品牌咖啡馆进行了谈判，该咖啡馆将亚马逊的无收银员 Go 商店与咖啡馆进行了结合。

媒体获得的一份内部文件显示，在讨论过程中，亚马逊列出了新合作需要遵循的六条“原则（Tenets）”。所谓原则是亚马逊讨论过程中的关键部分，通常被视为所有新的商业提案的基本构成元素。

文件显示，与星巴克此次合作的原则强调“无缝的顾客体验（CX）”和“差异化”，从而带来“惊喜”因素。其他几项分别是“技术创新”、“速度和规模”、“灵活性”以及“运营效率”。

其中一项宗旨是：“我们的上市门店模式需要提供一种令人惊叹的 CX，并以一种行业领先的门店模式超越客户的期望。”

根据内部文件，新店将把亚马逊 Go 的食品区放在一个咖啡馆里，这与星巴克的咖啡店有点类似，包含一个休息区。它将提供星巴克的饮料、亚马逊的烘焙食品和热食，顾客不必排队结账。

目前还不清楚这个项目是否仍在进行中。内部文件显示，至少到 2020 年 7 月，双方的讨论都很活跃，但两家公司均未能在 2020 年第四季度开设项目计划中的概念验证店。尽管如此，截至 2020 年 6 月，这家联合新店仍然是“星巴克的十大举措”之一，因为它与星巴克将提货订单翻一番并取消排队的举措相一致。

亚马逊和星巴克的代表拒绝置评。

以下是亚马逊与星巴克合作的六条原则：

无缝的客户体验（CX）是最重要的。要提供一种令顾客感到轻松的体验，使顾客在享受服务的过程中减少摩擦。同时我们也承认不是每一个 CX 都可以用于 POC。

差异化是关键。顾客对星巴克和亚马逊的期望值很高。我们的进入市场的商店格式需要给到顾客一种令人惊叹的 CX，并以一种行业领先的门店模式超越客户的期望。

有目的的技术创新。我们将利用技术解决方案，推动创新边界，并作为客户采用和增强客户联系的催化剂，同时给客户提供更多选择。

速度和规模很重要。我们将严格评估新模式类型的速度和规模，以确保我们在快速上市的收益与可行性及可扩展的学习之间取得平衡。

保证设计的灵活性和规模。我们将投资可扩展技术、固定装置、座椅和空间配置，以实现多功能优化，使我们能够快速学习、迭代和跨模式的模块化解决方案。

我们倾向于提高运营效率，同时最大限度地提高合作伙伴的自豪感和 CX。我们将选择一种能够降低店内复杂性和优化整体投资成本的运营模式，以提升用户体验。