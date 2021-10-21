微软 Win11 安卓子系统已支持运行IT之家、支付宝等 APK 应用（附手动侧载安装教程攻略）

IT之家 10 月 21 日消息，微软博客宣称，Windows 11 上 安卓子系统运行 Android 应用程序的第一个预览版现已提供给美国 Beta 频道的 Windows 内部人员。但现在通过教程方法，Windows 11 正式版、Beta 版、Dev 版均已支持安装安卓子系统，并侧载 APK 应用进行安装体验。

前提需求：

确保你的电脑已经使用 Windows 11 系统，并符合微软的最低系统要求（Build 22000.xxx series builds）。

你需要为 PC 的 BIOS/UEFI 启用虚拟化功能。

确保你正在运行微软商店 22110.1402.6.0 或更高版本。你可以通过进入微软商店并点击“获取更新”按钮来检查商店应用的更新。

你的电脑地区必须设置为美国地区。

访问此链接并安装亚马逊应用商店。按照屏幕上的指示操作。

启动亚马逊应用商店，并安装任何列出的安卓应用。

在你的“开始”菜单中找到这些应用，并像普通的 Windows 应用那样启动它。

Windows 11 安卓子系统支持以下新特性：

用户可以将安卓 App 固定到开始菜单或任务栏，并通过鼠标、触摸或笔输入与它们交互；

安卓 App 还可以集成到 Alt + Tab 选项卡和任务视图中，帮助用户在 App 之间快速切换；

用户可以在操作中心中查看来自安卓 App 的通知，或在 Windows 应用程序和安卓 App 之间共享剪贴板；

微软还添加了无障碍体验，许多 Windows 辅助功能设置都适用于安卓 App。

IT之家获悉，Windows 11 安卓子系统 (Windows Subsystem for Android) 包括 Linux 内核和基于 Android 开源项目（AOSP）版本 11 的 Android 操作系统。它作为 Amazon App Store 安装的一部分通过 Microsoft Store 分发。该子系统在 Hyper-V 虚拟机中运行，就像 Linux 子系统一样，可以将 AOSP 环境中 App 的运行时和 API 映射到 Windows 图形层、内存缓冲区、输入模式、物理和虚拟设备以及传感器，可以在英特尔、AMD、高通的 CPU 上运行。

安装 Windows 11 安卓子系统 (Windows Subsystem for Android)

https://www.microsoft.com/store/productId/9P3395VX91NR

ms-windows-store://pdp/?productid=9P3395VX91NR

安装包体积有 1.2G，需要耐心等待哈。

MicrosoftCorporationII.WindowsSubsystemForAndroid_1.7.32815.0_neutral_~_8wekyb3d8bbwe.msixbundle，

若失效请用网盘直链：https://pan.baidu.com/s/1hsQo5nnk4Gx0QYW0UMnH8Q 提取码：ia4o

可能会提示无法安装。

不要紧，我们在开始菜单右键，使用 Windows 终端 (管理员) 命令进入，切换到安装包所在目录，执行如下安装命令：

add-Appxpackage "MicrosoftCorporationII.WindowsSubsystemForAndroid_1.7.32815.0_neutral___8wekyb3d8bbwe.Msixbundle"

安装成功之后，你就可以在开始菜单看到绿色图标的应用了。

打开它，可以进入设置页面。

点击文件的右侧箭头，触发一次启动。

如果提示无法启动安卓子系统，

那么前往系统设置界面，"应用" -> "可选功能" -> "更多 Windows 功能" => 勾选 "Hyper-V" 和 "虚拟机平台"，确定重启系统即可。

这下真的可以看到安卓子系统的文件了。

内存占用感觉还好。

为了方便本地调试，我们打开下开发者模式，方便我们通过 adb 本地调试。

安装亚马逊应用商店 (Amazon App Store)

https://www.microsoft.com/store/productId/9njhk44ttksx

ms-windows-store://pdp/?productid=9njhk44ttksx

Amazon.comServicesLLC.AmazonAppstore_0.0.1.0_neutral___bvztej1py64t8.Msixbundle

若失效请用网盘直链：https://pan.baidu.com/s/1MKUfgc3YovYYBu2o00VKCw 提取码：op4z

安装方式：

从微软商店安装亚马逊应用商店。

第一次从微软商店安装安卓或亚马逊应用，这也将安装亚马逊应用商店。

获取安卓 (Android) 应用

亚马逊应用商店将出现在 Windows11 的开始菜单中，并在搜索时可用，提供一个精心策划的安卓应用目录。

选择“获取”将开始安装该应用程序，一旦成功完成安装，将出现一个 Windows 通知。该应用程序也将出现在 Windows 开始、搜索和 Windows 程序列表中。

设置安卓 (Android) 应用

要访问 Windows Subsystem for Android 设置应用程序，请转到：开始 > 所有应用程序 > Windows Subsystem for Android 。“设置”应用程序可以用来调整以下设置。

子系统屏幕阅读器

如果触摸输入不工作，请确保子系统屏幕阅读器被关闭。欲了解更多信息，请参见微软支持。Android 的 Windows 子系统的可访问性。

子系统资源

根据需要：当选择此选项时，子系统将在移动应用程序被打开时打开。由于子系统需要首先打开，移动应用程序可能需要更长的时间来打开。在第一个移动应用程序之后打开的移动应用程序可能不会受到影响。

持续：子系统总是准备好打开应用程序。由于它总是在后台打开，它将使用你的 PC 的更多内存和处理能力。

硬件加速的图形

一些应用程序支持改进的图形，可能会使用你的 PC 的更多内存和处理能力。如果你发现你的电脑运行缓慢，请关闭这个设置并关闭子系统。通过打开你有问题的移动应用程序，重新启动子系统。

启用开发者模式

要在 Windows 11 设备上测试和调试你的应用程序，你需要将开发者模式设置为开。

旁加载安卓 (Android) 应用

如果你的亚马逊商店还没准备好，那么我们也可以直接用 APK 在本地安装，这里可能要熟悉一些 adb 命令，但是确实很香。

如果没有 ADB 怎么办？给你一个 adb-full.zip。下载解压后把 adb.exe 丢到你的 C:/Windows 目录即可。

a. 打开并设置好开发者模式

正如前面安装环节介绍，要打开开发者模式，才可以实现本地安装

b. 通过 Windows 终端进入 Adb 命令行模式

c. 切换到 APK 安装包目录

cd C:\Users\username\Downloads

d. 检查 Adb 版本并且连接安卓子系统

adb version

adb connect 127.0.0.1:58526

这里端口号可能每个人不一样，要以设置页面为准。

adb devices

e. 直接使用 Adb 命令进行安装，例如支付宝。

adb install .\alipay_wap_main.apk

f. 成功安装，开始菜单找到安卓应用，启动它。

下面是 Windows 11 子系统运行IT之家安卓版 App 截图，当然大家也可以使用 IT之家 UWP 版。（IT之家客户端下载）