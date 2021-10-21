插头电路调音/DLC 镀铍振膜，兴戈发布 EN1000“金乌”入耳式耳机

IT之家 10 月 21 日消息，国内耳机品牌 SIMGOT 兴戈科技于 10 月 20 日正式发布了 EN1000“金乌”入耳式 HiFi 耳机。这款产品四年前便立项，如今终于正式发布.

EN1000 耳机采用 CNC 铝合金腔体，中框金属件使用了不锈钢粉末成型工艺，同时配备水晶玻璃艺术面板。耳机为单动圈设计，使用 0.78mm 可换线接口。

这款耳机的振膜采用的是“第四代 DLC 类钻石 & 镀铍复合振膜”，其中 DLC 材质提供了很强的刚性，大幅降低分割振动；再结合镀铍工艺，使得这款“金乌”耳机具有十分高的解析和高频延伸。

兴戈 EN1000 耳机最大的特点在于：『Mirror』可换式调音模组。耳机首次将电路调音模块与可换音频插头合二为一，采用弹簧针连接。这种插头内置的调音电路，可以针对频响曲线的某些指定区域进行连续性调音，同时对齿音强度、人声厚度、声场大小可以进行调整。可换的插头模块与线材具有四针相连，因此同时支持 2.5mm、4.4m 平衡插头。

『金乌』耳机将内置标配三种 3.5mm 规格的调音插头，分别是 N3A000、C3A035、C3A045。三者的调音插头，具备不同的三频比例，高频特性，分离度、氛围度、人声厚度，全面适应不同音乐类型。IT之家了解到，以往耳机用户希望进行调音，仅能通过更换耳塞套、滤网、线材等方式，高端耳机线材价格不菲，且音质难以评判，给 HiFi 用户带来了一定不便。

此外，这款耳机首发预售期间，将额外赠送平衡头，4.4 与 2.5 之间二选一。

线材方面，EN1000 耳机标配 8 股镀银线，甚至可以应用于兴戈 EM3/EM5 等 3 年前的型号，针对部分用户想要提升低频与降低高频量等更细微的需求，进行二次调音。不仅如此，这款线材同样支持非兴戈品牌的 0.78mm 凸起式双针可换线耳机。

以下为产品的更多介绍：

价格方面，兴戈 EN1000 耳机零售价定为 999 元，相比此前的 EM5、EM3 圈铁耳机售价明显降低。耳机目前已经上架，11 月 10 日付尾款，产品提供深邃黑、镜面银两种颜色可选。