华为高全中：未来 20 年将走向数字世界和物理世界融合，5.5G 将使能 XR 规模发展

10 月 21 日下午消息，在近日的 2021 世界 VR 产业大会上，华为无线网络产品线 5.5G 领域总经理高全中发表了题为 "5G 持续演进，使能 XR 规模发展" 的主题演讲，倡导虚拟现实标准体系和 3GPP 标准体系紧密合作，应用、网络、终端跨域创新，网业协同，共促 XR 产业繁荣。

▲ 华为无线网络产品线 5.5G 领域总经理高全中

他表示，XR 是显示和交互技术的双重变革，驱动移动应用进入 3D 时代，未来将走向以河图、元宇宙为代表的数字世界和物理世界的融合。

5G + 云 + 轻量化终端是 XR 普及的重要方向，XR 业务所需的光学处理、显示、动作捕获、环境感知在终端侧处理，大规模实时渲染和 3D 重建将通过 5G 超宽带低时延可靠网络，传递到云端进行处理。这一重要方向将驱动计算和网络架构的变革，超宽带低时延可靠的网络成为趋势，要达到 XR 愉悦体验，要求泛在千兆带宽，5ms 级时延的网络能力。

目前 3GPP 针对 XR 业务已经定义了分层渲染、分层计算架构，构建了支持实时渲染机制的网络能力，可以较好的支持 XR 的发展。

当前全球 5G 发展进入快车道，给消费者体验带来质的提升，能满足 XR 初期普及，但面向 XR 更高阶的体验，更大规模的应用，5G 网络还需要持续演进。

华为在 2020 年 11 月发布了 5.5G 产业愿景，进一步提升 5G 能力支持未来业务发展，牵引 5G 产业发展和演进，增强 5G 生命力，为社会发展和行业升级创造新价值。

5.5G 是 5G 的持续演进，也是对 5G 场景的增强和扩展。面向 IoT 万物智联，未来数字世界和物理世界的融合，5.5G 构建新能力扩展三大场景：RTBC 宽带实时交互，主要面向 XR-Pro，全息类等业务，构筑泛在 [email protected] 的超宽带实时交互能力，并结合网业协同跨域创新实现 10 倍 XR 容量提升，赋能无处不在的 XR 体验，打开数字世界和物理世界的入口；

UCBC 上行超宽带，主要面向摄像头，穿戴设备等广域物联，以及企业生产制造等局域场景下，机器视觉、海量宽带物联等上传需求，提供 10 倍上行超宽带体验，加速千行百业智能化升级；

HCS 通信感知深度融合，实现物理世界的实时数字重构，助力高级别自动驾驶、无人机管理等场景应用。

同时 5.5G 针对 ITU 定义的 5G 三大标准场景，eMBB、mMTC 和 URLLC 也进行了 10 倍能力增强。

华为在 5.5G 上提出网络和 XR 业务协同跨域创新方案，充分考虑应用内容天然的不等重要性，构建内容、网络和终端 E2E 分层多流传输机制，应用和网络协同的机制。高全中指出：“这一创新方案可以大幅提升 XR 容量，增强弱网场景下 XR 体验，降低 E2E 分发带宽和部署成本，利于 XR 产业的加速发展，在此我们呼吁全产业链协同推进网业协同的落地，并持续进行跨域创新。”

高全中表示：" 未来二十年将走向数字世界和物理世界的融合，XR 将深刻而广泛的改变社会；5.5G 10 倍网络能力提升，[email protected] 和感知新能力，将赋能无处不在的 XR 体验。我们相信，5.5G 将使能 XR 规模发展，使能万物智联，构建美好智能世界。”