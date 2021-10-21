原材料成本持续上升，消息称汽车芯片 IDM 明年涨价 10-20%

据业内人士称，为了应对铜、金、油和硅片等原材料的持续涨价，英飞凌、NXP、瑞萨、TI 和意法半导体等 IDM 准备提高 2022 年汽车芯片的报价，涨幅在 10%-20%。

《电子时报》援引上述人士称，IDM 新一轮涨价的更多细节尚不清楚，但明年汽车制造商肯定会看到芯片成本上升。此前几个月，一些供应严重短缺的芯片价格已大幅上涨。

与此同时，中国的限电措施正在对全球汽车供应链造成另一个重大影响。消息人士强调，由于镁是制造齿轮箱、转向柱、油箱盖和座椅底座等机械金属部件的关键铝合金材料，其生产量正在急剧减少，从而威胁到汽车生产的持续性。

中国目前占全球镁供应的 85%，陕西省是主要的制造基地，聚集了大约 50 家镁冶炼厂。但据消息人士透露，在当地的限电措施下，其中一半已被要求停产，另一半则以 50% 的产能运营。

消息人士称，欧洲的镁库存将在数周内用完，而这种材料的供应中断可能会削弱整个汽车供应链的供货能力，因为在铝合金机械部件的生产中没有镁的替代品，在过去的一个月，欧洲镁的进口价格上涨了 75%。

虽然与汽车芯片供应紧张相比，用于汽车生产的金属机械部件库存充足，但该人士表示，如果限电措施持续，可能很快变成短缺，从而影响汽车生产。

需要指出的是，自 2021 年第三季度以来，全球汽车制造商已将今年的销售增长预期从 15% 降至 10% 以下，原因是其在确保关键零部件供应方面的难度越来越大。