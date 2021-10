微软发布可完全在浏览器中运行的轻量级 VS Code 工具

IT之家 10 月 21 日消息,微软现已推出了可完全在浏览器中运行的轻量级 VS Code 网页预览版,该程序可以允许开发者直接使用浏览器中的 VS Code,无需使用本地安装版本进行开发。

微软负责人提出了几种开发者可以使用的功能,其中包括:本地文件的查看和编辑,以及快速笔记和 Markdown 预览;构建 HTML、JavaScript 和 CSS 应用程序的客户端,并可结合浏览器工具进行调试;在不方便安装 VS Code 的机器上进行代码编辑,比如 Chromebook 甚至是 iPad。

VS Code 网页预览版可以在支持系统文件访问 API 的浏览器上运行,比如微软的 Edge 浏览器以及谷歌的 Chrome 浏览器。而如果该用户使用的浏览器暂不支持系统文件访问 API 的特性,那用户可以选择将文件上传或下载至浏览器以进行开发工作。

IT之家了解到,微软在与网站版 VS Code 有关的博客文章中总结道:“将 VS Code 成功植入浏览器是对该开发套件最初愿景的实现。对于 VS Code 也是一个全新的开始。人们只需要一台能联网的电脑和一个浏览器就可以在未来实现开发,在那种环境下人们可以随时随地的开发代码。”