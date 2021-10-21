2021 科大讯飞全球 1024 开发者节进入倒计时：百场分论坛亮点前瞻

IT之家 10 月 21 日消息，科大讯飞 2021 全球 1024 开发者节将于 10 月 23 日-10 月 26 日于安徽省合肥奥体中心举办，此次开发者节，科大讯飞希望用最新最全的人工智能技术和产品促进跨行业链接、多领域碰撞、新技术升级，以科技之光、生态之念，立足当下、放眼未来，打造全域 AI 新世界。

本届开发者节以「AI 共生・新征程」为主题，由工业和信息化部、安徽省人民政府指导，安徽省经济和信息化厅、合肥市人民政府主办，是科大讯飞年度重磅打造的规格最高、规模最大的人工智能行业生态盛会，面向全球开发者、企业、合作伙伴、创业团队、政府及科技爱好者、社会大众。

2021 科大讯飞全球 1024 开发者节以 200 + 云端峰会、25 + 线下行业峰会、3 大城市峰会以及新加坡、韩国首尔全球分会场联动形式，全面解析人工智能前沿科技探索与创新成果。

为推动人工智能前沿科学研究和创新成果转化，将于 10 月 25 日在合肥洲际酒店举办人工智能产业投融资、长三角工业互联网、智慧金融、出海产品、1024 人才对接及数据标注产业发展论坛。本届 1024 开发者节还将围绕智慧城市、 智慧金融、 智慧政务、智能汽车、智能医疗、数智运营商、 AI＋新零售、AI + 营销等热点议题，从传统产业到新兴行业，从行业趋势到案例分享，全域覆盖人工智能的新发展、新机遇、新应用和新融合。

2021 科大讯飞全球 1024 开发者节将于 10 月 26 日线上直播 200 + 云端伙伴峰会，从当下热点到行业展望，从乡村振兴到城市新基建，从新技术新成果发布到业务战略解读，展开人工智能不同应用方向的思想碰撞与交流。

IT之家了解到，除此之外，分论坛还将就“社会民生”、“大数据应用”、“基础教育”、“政务服务”、“疫情防控”等领域展开讨论。百场分论坛，全行业覆盖；多领域碰撞，共探数智生态未来。