韩国“世界”号运载火箭发射升空遇变故，未能将载荷送入预定轨道

IT之家 10 月 21 日消息，北京时间 10 月 21 日 16 时，韩国宇航研究机构（KARI）在位于全罗南道高兴郡罗老宇宙中心的第二发射台成功发射该国目前运力最强的“世界”号（Nuri）火箭，顺利将 1.5 吨重的质量模拟载荷送入约 700 公里高的太阳同步轨道。

然而，在火箭升空约一小时后，韩国总统文在寅宣布，尽管“世界”号火箭完成了所有的飞行程序，但未能将载荷送入预定轨道。

文在寅表示：“‘世界’号火箭完成了它的飞行程序，我为它感到骄傲。但遗憾的是，它未能完全实现目标。它成功地达到了离地球 700 公里的目标高度，这已经是一个伟大的壮举了。”

IT之家了解到，“世界”号全箭长约 46.5 米，一级采用 4 台 75 吨级液氧煤油发动机，二级火箭采用一台 75 吨级发动机、三级火箭采用一台 7 吨级发动机，能将 2.6 吨载荷送入 300 公里高的近地轨道，以及可以将 1.5 吨载荷送入 700 公里高的太阳同步轨道。

韩国宇航研究机构目前正在计划“世界”号火箭的第二次轨道飞行，任务时间不早于 2022 年 5 月 19 日，该任务预计将发射一颗 1.3 吨重的卫星和一颗 0.2 吨重的性能验证卫星。未来，“世界”号火箭将用于发射地球观测卫星，以及韩国月球探测任务的相关航天器。