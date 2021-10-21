印度拟推激励措施吸引 PC 供应商设厂，消息称宏碁、联想兴趣浓厚

业内消息人士称，印度正努力争取 PC 供应商和 ODM 在当地建立生产线，最新的激励措施是给予“印度制造”制造商至多 50% 的 PC 采购项目优先权。

据《电子时报》报道，印度在 2020 年上半年启动了 PLI（生产挂钩奖励）计划，目标是手机行业，成功地吸引了三星和苹果在当地设立业务，富士康、纬创及和硕都也拥有了当地装配线。

在此基础上，印度当局又于 2021 年 7 月推出了针对 PC 行业的 PLI 计划。作为回应，包括戴尔、联想、宏碁和华硕在内的许多品牌供应商都对在印度设立 ODM 业务表现出浓厚兴趣。

印度的个人电脑销售增长迅速，潜力巨大。Canalys 的统计数据显示，2021 年第二季度，印度 PC 销量同比飙升 43%，达到 409.7 万台，创下五个季度的新高，所有品牌此期间在该市场的出货量均同比增长。

宏基泛亚太平洋业务总裁侯厚德（Andrew Hou）说，宏碁 2021 年第三季度在印度的个人电脑销售收入也达到了 10 年来的最高水平，其中游戏笔记本和 Chromebook 的收入同比分别增长 43% 和 165%。受“印度制造”项目的推动，宏碁的 AIO（一体化）个人电脑销量同比增长 369%，台式电脑出货量在本季度增长 36%。

侯厚德表示，印度政府将带来更多的个人电脑采购项目，宏碁在印度东南部的本地治里（Pondicherry）工厂现有的台式机产能预计将从目前每年 10 万台的水平进一步扩大。公司已经与中国大陆的笔记本部件供应商进行了谈判，将在印度工厂进行总装，并准备在 11 月从该工厂发货第一批笔记本。

同样在本地治里，联想已建立了第三条个人电脑生产线，并与 EMS 合作伙伴在印度南部的蒂里帕蒂（Tiripati）运营平板电脑生产线。消息人士称，华硕还在与 EMS 合作伙伴谈判在印度建立个人电脑生产基地。

不过消息人士也表示，尽管如此，大多数笔记本 ODM 对在印度建立制造业务不太感兴趣，原因是监管、语言和文化障碍以及不完整的供应链。将笔记本供应链集群起来至少需要 3-5 年的时间，除非品牌供应商能保证足够的订单或利润，否则 ODM 不会在印度开设工厂。