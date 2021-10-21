25 岁计算机应届博士当上 985 博导，今年秋季学生已招满

25 岁的年轻人会在做什么？是本科毕业已经工作几年，还是刚刚研究生毕业？

今天，这个问题有一个不寻常的答案：当博导，当 985 高校的博导！

照片上这位青年才俊，今年 1 月从南洋理工大学博士毕业之后，就被重庆大学计算机学院作为引进人才聘为教授。

入职时仅 25 岁，他不仅是该院目前年龄最小的引进人才，也是该院有史以来首次直接给应届博士毕业生正高/博导岗位。

这，谁听了不感叹自己分明是在人间凑数？

读博士只花了 3 年半

25 岁当博导，震惊之余，肯定不少人都会好奇：这么牛？具体怎么个牛法？

那我们就来看看他的履历。

他叫冯磊，1995 年 4 月出生，之所以 25 就能博士毕业，那是因为他直博，并只花了三年半的时间就提前毕业了。

他的本科虽然只是 211（西南大学），但据知乎上一位匿名网友透露，冯磊的博士导师对他赞不绝口，“招过一个本科 211 的同学但是非常厉害”，他的学长学姐也都没有他的 paper 产出快（这也让这位导师表示自己招生更看科研和顶会潜力）。

事实也是，冯磊在 ICML、NeurIPS、KDD、CVPR、AAAI、IJCAI 等国际顶会（CCF A 类）与中科院一区期刊上以第一作者或通讯作者发表了论文十余篇 （贡献集中在弱监督学习领域）。

根据谷歌学术，他的论文引用次数有 376 次。

入职短短半年后，他又以一作身份在 ICML 发表了一篇论文。

如今作为博导的冯磊，当时走的是该校人才引进体系的弘深青年学者项目。

从下图可以看出，弘深青年学者在该校人才体系图中居金字塔第二位，足见其含金量。

而重大直接给正高职称，也可见其诚意。

附一个引进条件：

而作为 985、211 的重庆大学，其计算机专业水平如何呢？

重庆大学计算机学院创办于 1958 年，是我国高校最早开展计算机研究的基地之一。

该院计算机科学学科进入 ESI 排名前 1%（重大一共八个专业进入该排名），在全国学科评估结果排名（第四轮）中获得 B+。

总的来说，虽然该专业在全国排不上前列，但还是有一定实力。

再回到冯磊本人，一个月前，他还上榜了 2021 福布斯中国 30 Under 30 榜单，该榜单每年选出 10 个行业中 300 位优秀的年轻人，榜上人员的平均年龄为 27.7 岁。

冯磊的其他身份还包括：

日本理化学研究所先进智能研究中心客座科学家； IJCAI 2021 高级程序委员会委员 ICML 2021 专家审稿人等期刊审稿人 ……

如此“优秀不止年龄”的博导冯磊，自是受到了很多报考学生的“邮箱轰炸”。

不过，“谢谢各位同学的热情，请勿再邮件联系我了”——

他名下 2022 年秋季入学的博硕士研究生招生名额已满（博士生 1 名、硕士生 3 名），所以他在主页上给大家推荐了其他导师。

这时自然也少不了网友的调侃：导师比自己小是什么体验？

在学术圈也算普遍

值得注意的是，在各种“人类进化不带我”、“别让我妈看见”、“别人的 25vs 我的 25”的感叹中，也有人指出：

其实这是学术圈很普遍的现象。

他给出的理由有三，得到了不少人的赞同。

一是计算机专业本身，它相对部分需要做 N 期博后的专业来说，找教职会容易一些。再加上现在很多高校都在扩建计算机专业（加建 AI 专业），新开放的教职岗位也多了。

二是制度方面，现在国内很多高校效仿了国外开放绿色通道，给刚入职的老师博导资格。然而这在以前，需要教授按部就班地从硕士带起。

三是年龄方面，由于直博的存在，一部分人可以做到 26-7 博士毕业，如果读书再早点，25 也是很有可能的。

确实，如果你留心的话，近来“90”“95 后”教授、博导开始涌现，比如：

27 岁的西北大学博士赵浩安，今年夏天毕业后就被母校特聘为该校食品学院最年轻的“90 后”副教授； 27 岁的华中科技大学博士李晟曼，同样毕业就被湖南大学聘为副教授和博士生导师； 今年 25，比冯磊还小一岁的北京航空航天大学博士生侯涛刚，现在是北京交通大学的副教授。 ……

这样比起来，是不是觉得冯磊的事迹也不那么让人“大呼小叫”了。

而高校们之间的师资引进竞争激烈，如此纷纷不拘一格降人才，给年轻博士们足够的诚意，博士们再以优秀的科研成果回报，可谓是互相成就。

最后，在知乎“如何看待重庆大学引进 25 岁博导冯磊……？”话题下，得赞最高的是一个“喂自己鸡汤”的回答：

引用其中两句作为结尾：

身边有些人看似走在你前面，也有人看似走在你后面。 但其实每个人在自己的时区有自己的步程。

也期待冯磊教授在重大的土地上发光发热。