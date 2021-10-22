微软推送 Win11 Build 22000.282 正式版，修复 AMD 处理器性能等问题

IT之家 10 月 22 日消息，根据IT之家网友 @顺理成章 投稿，微软今日为 Win11 推送了 10 月 KB5006746 可选累积更新，进行了大量修复。升级后，系统版本变成 Win11 Build 22000.282 正式版。本次更新内容与此前向预览体验通道推送的更新类似，最重要的是针对 AMD 锐龙系列处理器修复了 L3 缓存性能下降的问题。

解决了输入法在键入某些字段时导致 Internet Explorer 崩溃的问题。

修复了用户使用最新版日文 IME 输入法为文件夹重命名时，出现的故障。

修复了用户设置锁屏界面背景为幻灯片显示时，偶尔出现的纯黑背景问题。

修复了蓝牙鼠标键盘偶尔响应时间慢的问题。

提升了设备在重启后，对进入系统时间估计的准确性。

修复了可能阻止 Xbox Game Bar 录屏的故障。

修复了一些应用在 Win11 系统性能下降的 Bug。

修复了某些情况下，阻止“讲述人”和其它屏幕阅读器在打开开始菜单之后发出通知的问题。

解决了阻止搜索窗口出现在第二台显示器上的问题。

解决了阻止用户使用 Shift 键同时打开多个相同应用，并且在任务栏图标显示错误的问题。

更新了任务栏聊天图标的视觉设计和动画效果。