微软推送 Win11 Build 22000.282 正式版，修复 AMD 处理器性能等问题

IT之家 10 月 22 日消息，根据IT之家网友 @顺理成章 投稿，微软今日为 Win11 推送了 10 月 KB5006746 可选累积更新，进行了大量修复。升级后，系统版本变成 Win11 Build 22000.282 正式版。本次更新内容与此前向预览体验通道推送的更新类似，最重要的是针对 AMD 锐龙系列处理器修复了 L3 缓存性能下降的问题。
以下为本次更新亮点：
解决了输入法在键入某些字段时导致 Internet Explorer 崩溃的问题。
修复了用户使用最新版日文 IME 输入法为文件夹重命名时，出现的故障。
修复了用户设置锁屏界面背景为幻灯片显示时，偶尔出现的纯黑背景问题。
修复了蓝牙鼠标键盘偶尔响应时间慢的问题。
提升了设备在重启后，对进入系统时间估计的准确性。
修复了可能阻止 Xbox Game Bar 录屏的故障。
修复了一些应用在 Win11 系统性能下降的 Bug。
修复了某些情况下，阻止“讲述人”和其它屏幕阅读器在打开开始菜单之后发出通知的问题。
解决了阻止搜索窗口出现在第二台显示器上的问题。
解决了阻止用户使用 Shift 键同时打开多个相同应用，并且在任务栏图标显示错误的问题。
更新了任务栏聊天图标的视觉设计和动画效果。
为少数用户修复了一个问题，该问题会阻止开始菜单正常工作，并且任务栏为旧样式。
本次更新的改善和修复：
解决了系统启动早期可能会卡住的一个问题。
解决了某些电脑在注册表中使用非 ASCII 字符时，可能返回 0x38 错误的问题。
解决了少数用户在从 Win10 升级至 Win11 后，开始菜单无法正常工作，并且任务栏为旧样式的问题。
修复了 AMD 锐龙处理器在 Win11 中，L3 缓存性能下降的问题。此前该问题可能导致 L3 缓存延迟增加三倍，游戏性能下降明显。
解决了可能导致设备停止响应的终端处理问题。
修复了导致 PowerShell 无限创建子目录的问题。该问题出现在用户使用 PowerShell“Move-Item”命令来将一个目录移动到其子目录时发生，这一 Bug 会导致系统停止响应。
解决了可能导致服务管理器应用在用户卸载 Hyper-V 后消失的问题。
解决了 Windows 远程管理服务在高负载下停止工作的问题。
解决了导致 WMI 体用程序主机进程停止工作的问题。这一 Bug 是由于在使用 Desired State Configuration (DSC) 时，未处理的访问冲突发生。
解决了在更新组策略时，强行关闭设备会导致设备停止响应的问题。
解决了导致存储在不同分区上的分布式文件系统（DFS）路径间文件迁移失败的问题。当用户使用 PowerShell“Move-Item”命令时，这一问题会发生。
修复了在内存不足时，阻止用户写入 WIM 存储库的问题。
修复了 PowerShell 快捷方式文件中，硬编码字体（hardcoded font）会扭曲日文、中文、韩文字体的问题。
修复了在不计入毫秒的事件中，时间格式错误的问题。
解决了错误呈现某些增强元文件格式（EMF）文件的问题。如果用户使用第三方应用 ExtCreatePen () 或 ExtCreateFontIndirect () 方式构建 EMF 文件，会出现这种故障。
为管理员提供 Edge 浏览器 IE 模式下，将 HTML 对话框缩放重置为默认值的选项。
解决了企业模式站点列表从 IE11 浏览器重定向到 Edge 的问题。在某些情况下，重定向会在 Edge 的多个选项卡打开同一个站点。
解决了输入法编辑器（IME）中输入某些字符时，导致网页浏览器停止工作的问题。
修复了 JScript9.dll 中，PropertyGet 的问题。
修复了当用户在 VBScript 中使用嵌套类时发生内存泄露的问题。
修复了电脑设置为快速启动时，重启后无法保持 Number Lock 的问题。
解决了移动某些程序窗口的问题。如果文件资源管理器窗口在屏幕上可见，移动这些应用程序窗口可能会异常缓慢。
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以下为详细更新日志：点击打开