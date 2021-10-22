最新研究：地球或位于太阳系一个巨大神秘的磁化隧道中

北京时间 10 月 22 日消息，目前，科学家最新研究指出，地球可能位于环绕整个太阳系的一个巨大磁化隧道中。

▲ 银河系可能存在两个起源不明的大型、高磁性纤维状结构，有点像巨大的磁化隧道。

加拿大国家研究委员会、多伦多大学邓拉普研究所和不列颠哥伦比亚大学的研究人员在《天体物理学杂志》发表文章称，银河系可能存在两个起源不明的大型、高磁性纤维状结构，有点像巨大的磁化隧道。研究报告第一作者、邓拉普研究所詹妮弗・韦斯特博士说：“长期以来，天文学家一直对该结构感到困惑不解，我希望该研究是人类洞察整个银河系和宇宙磁场迈出的重要一步。”

“北银极支（North Polar Spur）”和“扇状区域（Fan Region）”是天空中最明亮的两个射电喷射气体结构，但自从上世纪 60 年代发现它们以来，它们的确切身份一直是科学界未解之谜。虽然人类肉眼无法看见这两个结构，但它们释放出强大的磁场射电波，可通过射电望远镜清晰可见，射电波覆盖了整个太阳系。

詹妮弗说：“如果我们的眼睛能看到宇宙射电，就会发现这些射电光波布满整个天空。”她和同事利用计算机模型模拟了通过射电望远镜所观测到的太空景象，最终综合得出一个理论，即北银极支和扇状区域并非像长期以来科学家所认为处于分离状态，而应该是相同隧道状物体的一部分。

她指出，在过去 50 年里，这两个宇宙结构对于天文学家而言一直是未解之谜，我们首次提出采取计算机模型来解释这些结构，证明它们是环绕在我们周围的单个天体，而之前大多数研究都将它们作为两个独立、截然不同的天体结构进行研究分析。

当詹姆弗重新定义她对星系的观点时，才得出这一结论。虽然大多数研究能观测到北银极支位于银河系地图顶部，但如果从不同角度、采用不同的中心点重新划定银河系地图，就能发现北银极支和扇状区域之间的微妙联系。

由于这些天体结构太遥远，不可能通过宇宙飞船进行探测，詹姆弗主要依靠计算机模型和望远镜进行评估，她将这项任务形象地比作坐在沙发上绘制自己房屋的三维图效果，所以当她想重新定位星系地图时，只需点击鼠标即可实现。

她说：“自从我第一次使用射电望远镜观看天空地图以来，我就对该结构着迷，想知道它们是什么，是何种原因形成的，当我第一次采用不同中心点制作银河系射电地图时，我真的感到很兴奋！我喜欢仰望天空中的星星，思考浩瀚的宇宙，我真希望戴上射电眼镜，这样就能看到这个巨大的隧道了。”