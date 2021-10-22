专家详解新冠疫苗加强针：抗体水平可提升数倍至数十倍，重点人群可接种

IT之家 10 月 22 日消息，目前我国北京、河北、山西等地已经启动新冠疫苗加强针的接种。根据中国生物官方消息，10 月 20 日，国药集团党委书记、董事长刘敬桢，中国疫苗协会质量委员会主任委员、中国生物首席科学家、副总裁张云涛接受央视《晚间新闻》采访，详解了新冠疫苗加强针。

关于加强针的接种人群，现阶段可以对疫情输入风险高的海关、边检、航空、隔离点、定点医疗机构等工作人员，以及 60 岁以上及免疫功能较低的人群进行。完成免疫接种满 6 个月后，可进行加强免疫接种。张云涛提示，接种“加强针”的，还应包括近期需要到海外工作，学习的，到高风险地区去的人群。

加强针接种方式，原则上在首剂或第二剂接种所在区域进行接种。优先开展接种的重点人群，按照有关行业部门的统一安排进行接种。

IT之家了解到，关于“加强针”的保护性，张文涛表示，从目前实验获得的数据看，完成两针免疫后接种第三针“加强针”的安全性数据非常好。接种完“加强针”后，体内综合抗体的水平会提升数倍到几十倍，疫苗保护力明显提高。接种“加强针”，也能大幅度提升对德尔塔、贝塔等变异株的抗保护力。

关于“加强针”疫苗的供应，官方表示，国药集团中国生物在北京、上海、兰州、成都、长春、武汉等生物制品研究所建成了六大高等级生物安全生产基地。截至目前，已经生产供应了新冠病毒疫苗近 25 亿剂次，年产能超 80 亿剂次，可以满足国内“加强针”接种以及国际需要。