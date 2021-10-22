京东：2022 应届生 offer 较去年同期涨薪 35%，尖端技术应届生年薪达 200 万元

IT之家 10 月 22 日消息，据“京东黑板报”公众号消息，近日，京东集团陆续向 2022 届高校毕业生发放 offer，薪资涨幅较去年同期最高增长 35%，而对技术人才的投入尤为突出，应届博士生年薪可达 200 万。

京东表示，面向应届毕业生的招聘力度持续加大，三年间累计开放 358 个岗位，提供近 4 万个就业机会。2021 年年中晋升数据显示，超过 40% 应届生获得晋升，这其中近半数人才年内连续两次晋升；近八成 90 后技术应届生快速成长为高级人才，越来越多 90 后、95 后年轻人走上管理岗位。

京东称，从 2017 年初全面向技术转型以来，京东体系已在技术上累计投入近 700 亿元。对技术人才的投入也不遗余力，应届博士生年薪可达 200 万元。

京东于 2017 年启动“博士管理培训生”人才项目，甄选国内外顶尖院校优秀博士生，大量中科院、清北、常青藤的高端人才加入京东。在京东今年校招岗位中，软件开发工程师、测试开发工程师、行业解决方案、架构工程师等技术类岗位占比超过半数，这其中，多模态识别、分布式计算、量子计算等尖端技术岗位首次向应届生开放。

据京东介绍，面向充满活力的年轻人，京东先后推出多元的人才培养解决方案，精准订制成长路径，并全力打造“十项全能”培养机制，让校招生拥有快速发展通道，十项全能”培养机制包括：专属导师 1 对 1 辅导、行业大咖零距离对话、灵活轮岗培训、超过 2000 门线上专业力 & 领导力 & 通用力课程、100 小时线下培训、专属项目组成长计划打造等等，激发和培养年轻人的全局视野和思维决策等方面能力。

数据显示，近八成 90 后技术应届生快速成长为成熟高级人才，最年轻的只有 28 岁。

京东称，京东一直致力于让员工拥有更多的获得感、归属感和幸福感，积极为员工提供有竞争力的薪资待遇和贴心福利：自 2021 年 7 月 1 日开始到 2023 年 7 月 1 日，用两年时间，将员工平均年薪由 14 薪逐步涨至 16 薪；此外，京东还为员工提供诸如 "安居计划"、员工救助基金、春节期间加班员工子女团聚补贴等一系列福利。

近日，福布斯 2021 全球最佳雇主榜出炉，京东位列中国企业前三，大幅上升 70 多个名次。IT之家了解到，截至 2020 年底，京东以 36.91 万名员工总数成为了国内民营企业员工人数最多的企业，至 2021 年第二季度，京东员工达近 40 万人。