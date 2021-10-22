爆料：AMD RX 6500 有望明年第一季度发布，基于 Navi 24“RDNA 2”架构

IT之家 10 月 22 日消息，外媒 Wccftech 今日报道，根据 YouTube 用户 Moore's Law is Dead 的最新信息，AMD 有望在 2022 年第一季度为其 Radeon RX 6000 系列显卡推出新的入门级产品。新品将基于 Navi 24“RDNA 2”架构打造，或将命名为 RX 6500，与同级的英伟达 GeForce RTX 3050 Ti 和英特尔 ARC 显卡竞争。

根据消息来源，Moore's Law is Dead 表示，Navi 24 将是 RDNA 2 架构阵容中最小的独立 GPU，桌面端版本额定功率约为 100W 至 120W。Navi 24 至少会有两个衍生版本，售价约为 200 美元（约合人民币 1278 元），这将为 AMD 带来丰厚的利润。

有趣的是，根据之前的泄露信息曾暗示 Navi 24 GPU 的 TDP 将低于 75W，这可能是移动端笔记本版本的额定功耗，因为桌面端版本可能会选择更高的额定功耗用来增强性能，以便于在同级产品中更具竞争力。Navi 24 的主频预计甚至将超过 2.8 GHz，但此消息有待进一步认证。

IT之家了解到，之前曝光的参数表明，AMD Navi 24“RDNA 2”GPU 拥有总共 8 个 WGP 和最多 16 个计算单元（CU），每个计算单元拥有 64 个流处理器，换算后其拥有 1024 个流处理器，仅为 Navi 23 GPU（RX 6600）的一半，后者拥有 32 个计算单元以及 2048 个流处理器。Navi 24 预计将搭载单个 SDMA 引擎，具有 2 组着色器阵列，每个着色器阵列具有 128KB L1 缓存、1MB L2 缓存以及 16MB 无限缓存（Infinity Cache），且拥有 64 位总线。