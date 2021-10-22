氮化镓芯片企业纳微半导体正式在纳斯达克上市

10 月 22 日消息，美东时间 10 月 20 日，纳微半导体（Navitas）正式开始在纳斯达克全球市场交易，股票代码为“NVTS”。

▲ 图片来源：纳微芯球

据纳微芯球消息显示，氮化镓 (GaN) 是新一代半导体技术，其运行速度比传统硅芯片快 20 倍，并且在尺寸和重量减半的情况下可将功率和充电速度提高 3 倍。纳微半导体的 GaNFast™ 功率芯片集成了氮化镓功率器件以及氮化镓驱动、保护和控制器件，使用简单、外形小巧、充电更快、节能效果更强。截至 2021 年 10 月，已交付 3000 万多颗 GaNFast 功率芯片。

纳微半导体包括首席执行官 Gene Sheridan、首席运营官兼首席技术官 Dan Kinzer、工程副总裁 Nick Fichtenbaum 及应用和技术营销副总裁 Jason Zhang 在内的所有联合创始人均在现场参加了纳斯达克敲钟仪式。

纳微半导体首席执行官兼联合创始人 Gene Sheridan 表示：“这是激动人心的一天，也是向整个新一代电源生态系统表示祝贺的好时机，包括我们才华横溢的芯片设计师、勤勉敬业的销售和应用团队、合作伙伴客户和战略投资者等等。”

据悉，纳微半导体成立于 2014 年，是氮化镓功率芯片的行业领导者，拥有一支功率半导体行业的专家团队，在材料、器件、应用、系统和市场营销方面合计拥有超过 300 年的经验。此外，公司创始人合计拥有超过 200 项专利。10 月 19 日，纳微半导体完成了与 Live Oak Acquisition Corp. II（“Live Oak II”）的业务合并。