手机 LOGO 用不锈钢在我国研制成功

IT之家 10 月 22 日消息，据酒钢集团发布，日前，甘肃酒泉钢铁集团宏兴股份不锈钢分公司（简称酒钢宏兴） 成功研发出手机 LOGO 用不锈钢，这是钢水纯净度要求最高的钢种之一。该钢种的研发成功，打开了为国内外知名手机制造企业供货渠道，打破国外钢厂垄断局面。

国内外知名手机品牌 LOGO 是吸引眼球的重要设计。IT之家获悉，手机 LOGO 用不锈钢属于小批量生产钢种之一，吨钢利润远高于普通不锈钢。因其对产品表面质量要求苛刻，生产难度大，国内知名手机 LOGO 普遍用进口不锈钢加工。

“钢水既要具备高纯净度，又要使夹杂物具备塑性化，这在冶炼工艺控制方面是相互矛盾的，鱼和熊掌不可兼得。如何满足手机 LOGO 用钢两方面的要求，工艺控制难度极大。”

为了获得产品良好的表面质量和力学性能，该公司研发人员对国外知名手机企业 LOGO 料样品的夹杂物等特性进行深入分析，在查阅大量国际学术期刊资料后，提出实验室研究方法。

酒钢集团称，今年上半年，项目组集中进行攻关，通过热力学理论分析和大量实验室渣 — 钢平衡实验，确定了手机 LOGO 用 304 不锈钢冶炼关键点，专门开发出新的冶炼工艺，使硅酸盐、球状氧化物夹杂物均达到 0.5 级，全部小于 1.0 级，达到了进口不锈钢材料夹杂物的控制水平。目前，该项工艺控制技术已申请 2 项国家发明专利。

“采用新工艺生产的手机 LOGO 用不锈钢，客户第一次加工试用就取得成功，合格率达到进口产品水平。截至今年 9 月，手机 LOGO 用不锈钢供货 600 余吨，一级品率 100%，产品质量受到客户一致好评。当你得到一款名牌手机，映入眼帘的精美不锈钢 LOGO，就是酒钢不锈钢造的。”